「詞聖」盧國沾睡夢中離世 小美李龍基讚填詞功力深 (23:46)

有「詞聖」之稱的著名填詞人盧國沾今日傳出離世噩耗，享年75歲。他的女兒葦蓁今晚在社交平台發文透露爸爸死訊寫道：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」

盧國沾1949年於內地出生，6歲由祖母帶到香港，自小就喜歡文學，13歲起以筆名沾夢投稿《青年周報》。他曾先後在無綫電視、佳視、麗的電視工作，1975年為無綫劇《巫山盟》同名主題曲作詞，開展填詞人生涯。他為電視劇創作逾百首主題曲，有《陸小鳳》同名主題曲及插曲《鮮花滿月樓》、劇集《陸小鳳之決戰前後》插曲《決戰前夕》及《願君心記取》、《小李飛刀》、《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《秦始皇》等，作品有逾3000首。他擅長將古典文學意境融入流行曲，《小李飛刀》中「難得一身好本領」成為一時佳話。他於2001年獲得香港作曲家及作詞家協會頒發的「音樂成就大獎」，2015年在香港電台第37屆十大中文金曲頒獎禮再獲頒「金針獎」等。

盧國沾曾經中風，近年以輪椅代步，2016年於紅館舉行2場「歌詞大師盧國沾作品演唱會」，參與演唱金曲歌手有括羅嘉良、陳秀雯、麥潔文、雷安娜、葉振棠、李龍基、區瑞強、張德蘭等。

小美對於盧國沾離世感非常難過，她回覆《明報》說：「他填詞的功力極高，用字精準有意境。當年他的《天蠶變》真的對我影響很深遠，當中一句『獨自在山坡，高處未算高，命運在冷笑，喑示前無路！』當中用『冷笑』來形容『命運』的狀態，是很利害的筆觸，我當時初入填詞界，受這首歌啟發不少！盧老師的出色作品還有很多，比如《每當變幻時》、《浮生六劫》、《大地恩情》等等，都是膾炙人口的佳作，大家都會在他的作品中懷念他！」

李龍基聽到盧國沾逝世感可惜，他說：「我多次曾公開講過，在我心目中，盧國沾先生是香港填詞人No.1！因為能做到雅俗共賞。他所寫的詞既有文采又夠貼地，堪稱文武雙全，我最欣賞他其中一首作品，是由葉振棠主唱的《太極張三豐》，每字每句都充分表達出妙絕意境，是新一代填詞人學習榜樣。」李龍基與盧國沾合作超過40多年，較有深刻印象是《浣花洗劍錄》，這首歌的歌詞引發一位歌迷共鳴，因而令歌迷打消自殺念頭，成功救回一命，證明填詞人的功力。

填詞人梁栢堅說：「《太極張三豐》武術同哲學加人生，一份詞講晒；《戲劇人生》、《每當變幻時》人愈大聽落愈有味。我1980年代仲係小學生，完全明白佢嘅用詞，但係背後嘅含意，去到我中年先至慢慢get到。盧先生亦都搞個『非情歌運動』，佢係首個覺得廣東情歌太氾濫嘅人。40年前，今日睇返好有前瞻性。」

周啟生在社交平台回想當年跟隨師傅顧嘉煇時認識大恩人盧國沾，常讚賞、關照及愛護他這個黃毛小子，夠膽推薦他做廣告音樂，鼓勵他唱歌，及後將他帶入去亞洲電視做音樂總監。他真心講一句：「如果冇盧先生，我絕對唔會有今日！」他再三感激：「盧大哥：來生再見！」

（即時娛樂）