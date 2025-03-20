姜濤4.30牛一 香港後援會辦連串活動 賀偶像26歲生日 (12:17)

姜濤下月底26歲生日，姜濤香港後援會預告有連串活動賀偶像牛一。（Ig圖片）

下月30日是MIRROR成員姜濤26歲生日，雖然距離生日尚有1個多月，但姜濤香港後援會（後援會）近日宣布舉行連串生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」，可讓海外及香港「姜糖」（粉絲暱稱）一同參與。

在後援會的Ig展示，今年重點姜濤生日應援活動名為「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」，將於4月25至26日於西九文化區舉行，屆時整個西九文化區會有好多「寶藏」，讓姜糖發掘。

後援會亦於西九藝術展亭，舉行沉浸式姜濤服飾及相片展覽，日期為4月24日至 4月27日，一連4天舉行，屆時會展出多張姜濤特別為今年生日應援全新拍攝、從未公開珍貴照片，而場內透過實境還原裝置，姜糖可以置身於花花世界、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風場景內瘋狂打卡。

同時後援會亦於4月26日下午舉行 「The Keung's Show」，該騷只限一場會員限定聚會，在竹翠公園舉行，屆時舞台上將上演精彩節目，以及有神秘環節。活動當日可憑門票附送的尋寶PASSBOOK，暢遊西九草坪與尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡尋寶，完成任務並換取限量紀念貼紙。入夜後姜糖們更可於西九上空觀賞一場逾12分鐘無人機演出，再緊接歷時約8分鐘的海上煙花表演。

後援會溫馨提示登記報名日期為今天至周六（22日），而登記報名只用來核實會員身分，並不代表已預留門票。

（即時娛樂）