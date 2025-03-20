古天樂現身中環Party ANSONBEAN主攻動作片 Hillary盼演虐心愛情 (14:05)

ANSONBEAN和劉沛蘅在派對上認識不少電影人，而古天樂亦先後跟ANSONBEAN和何嘉莉握手。（大會提供）

第29屆香港國際影視展（FILMART）本月17日開幕，前晚（18日）寰亞電影在中環舉行酒會，寰亞傳媒集團老闆林建岳、寰亞電視節目製作（香港）有限公司董事總經理梁家樹、香港電影工作者總會會長古天樂、金像獎最佳剪接獎黃海、新晉導演李光耀、卓亦謙、《白日之下》導演簡君晉、今屆金像獎候選最佳女主角許恩怡（Natalie）、ANSONBEAN 、劉沛蘅（Hillary）、蔡穎恩（Evelyn）、連家穎（Vian）、陳嘉寶（Anjaylia）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、曾睿彤（Maya）、麥少瑜（Fiona)、岑麗香和梁靖琪等，星光熠熠，非常熱鬧。

Hillary坦言在派對上認識了不少電影導演和編劇，獲益良多。她說：「現場太熱鬧、太多人，雖然唔能夠逐位傾到好深入，但好開心有機會介紹自己畀大家認識，始終作品唔多，而且係新演員。」她自言是愛情片忠粉，希望也可以飾演愛情故事主角，她說：「我係情感好豐富嘅人，但只對住好親近嘅朋友，先會表露出嚟，好想挑戰自己，透過電影去表達。愛情故事有好多種，我希望拍虐心電影，令觀眾睇完會有領悟。」

她有份主持的《膠戰》下月搬上舞台開騷，Hillary透露有驚喜：「今次希望同觀眾多啲互動和令大家睇得開心，我哋度咗好多特別嘅表演，總之除咗唱歌跳舞之外，仲會加入一啲好少喺舞台上見到嘅元素。」

努力追「動作演員夢」的ANSONBEAN，透露最近對自己有新發現，說：「我每完成一個拍攝project，就發現自己多一個新面向，感覺非常新奇和不可預測，多謝每次都有機會發掘更多可能性。例如之前播嘅劇集，因為有啲搞笑，而係我唔擅長嘅，一路拍我一路擔心，結果出到嚟反應好、大家好鍾意。原來搞笑令觀眾開心，自己睇番都覺得好笑，突然間unlock（解鎖）喜劇路線。」他希望以「動作片」為主軸，拍攝愛情、搞笑或懸疑等電影。

除了練習武術，ANSONBEAN亦學演戲，尤其是學習「自然」，Hillary曾跟他合作拍劇，笑說：「其實你平時都好唔自然！」ANSONBEAN承認：「無論我對鏡頭拍戲，或者平時同朋友交談，都會因為個腦諗緊太多嘢，講說話變得唔自然，我會努力改善。」

（即時娛樂）