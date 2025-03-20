奪命提示｜盤點劉佩玥5個造型 黃子恆被封「變態專業戶」 (14:37)

黃子恆全程變態猙獰而又帶點享受，加上不時失控跳動臉面肌肉，獲網民讚好戲，並封他做「變態專業戶」。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》的「鋸腳狂魔」劇情峰迴路轉，原以為真兇宋耀興（陳少邦飾）畏罪自殺事件告一段落，但姜姐（劉佩玥，Moon飾）及郭柏飛（陳山聰飾）仍感事有蹺蹊，此時突然殺出驚人反轉，原來駱鎮華（黃子恆飾）才是真正兇手，更偽裝醫護人員一次過綁走姜姐及嘉莉（劉穎鏇飾），「雙劉」組合再度身陷險境。

昨晚（19日）一集焦點場口，是黃子恆綁架劉佩玥、及拿著大電鋸追殺Tiffany一幕。其中黃子恆挨近劉佩玥說出廖慧儀被殘殺細節一幕，子恆全程變態猙獰而又帶點享受，加上不時失控跳動臉面肌肉，獲網民讚好戲，並封他做「變態專業戶」，皆因子恆在文偉鴻上一套作品《隱形戰隊》中，也是飾演變態佬。

阿Moon飾演的火爆霸道Madam姜，亦甚有發揮，有不少開槍及落order場面之餘，劇中造型亦多變，有集斯文有型於一身的行政Madam look、有荷槍實彈full gear look、青春逼人打拳look、醫院病人look及小背心look等，昨晚的小背心look，將阿Moon的美好身段表露無遺。

昨晚一集劇情圍繞營救人質及決戰真正兇手，不乏大型槍戰場面，尤以開場的Tiffany及張振朗雙人槍戰場口最為吸睛，短短20多秒的場口，為營造刺激視覺體驗，劇組搭了圓形攝影路軌，2位主角站在圈內邊開槍、邊迎合360度環迴拍攝攝影鏡頭。

在無綫官方社交平台發放花絮片所見，除了攝影師及工作人員轉個不停，2位主角為效果除了向不同方向開槍外，更要不斷起身和踎低，難得2人起身踎低完一大輪後，還開心歡呼，張振朗更搞笑說：「係錢呀，射走晒啲錢呀！」

（即時娛樂）