中年好聲音3｜王鄭浚仁占士丁丁「高難度天花板」對決 (15:56)

張佳添對2人的對決忍不住感嘆：「呢一Round兩首歌，一個跳崖一個跳海，但係都唔死得。」（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》周日（23日）播出一集，是16強晉身14強的下半場，賽制是按照上回合分數，將參賽者分成上、下弦，得分高的上弦參賽者，除抽籤決定出場次序，更可任意挑選下弦參賽者PK，高分者直接晉級，另一位則暫時跌入「中年危機區」，本回合將淘汰2名參賽者。

本回合主題為「偶像之歌」，餘下的上、下弦參賽者及演出歌單如下：上弦—劉洋《我最親愛的》、張與辰《怎樣》、善玥澄《存．不存在》、占士丁丁《You Raise Me Up》；下弦—羅逸軒《空凳》、阮慧珊《開到荼蘼》、王鄭浚仁《Take On Me》及趙浚承《玉蝴蝶》。

本集最精彩對決，是「上弦」占士丁丁VS「下弦」王鄭浚仁，王鄭浚仁一直都是《中3》熱門之一，單看牌面兩位唱得之人對戰，期待值甚高，加上2人挑選難度極高英文歌，連張佳添亦忍不住感嘆：「呢一Round兩首歌，一個跳崖一個跳海，但係都唔死得。」

先說王鄭浚仁獻唱的《Take on me》，雖然歌曲本身已是超高音，但王鄭浚仁仍毋懼滑鐵盧，挑戰在高音位再升Key，加上高音與真聲之間轉換游刃有餘，獲得好評，東東更興奮到起身跳舞。張佳添：「今次假音ok喎、唔刺耳」海兒：「佢粒假音唔單止hit到，最後收嗰吓仲有震音，仲有個氣support住繼續去緊，呢個好難做到。呢首歌我覺得真係冇乜人live唱到，佢仲要升key都咁穩陣，我都畀好高分你。」

周國豐更搞笑地以「表演吞劍」形容王鄭浚仁：「頭先2分幾鐘我睇緊一個吞劍嘅表演，但我係讚嘅。佢拿捏呢首歌係合格有餘有餘有餘！」至於丁丁演繹的《You raise me up》，亦同樣獲得高度評價，一眾評審大讚他今次終於唱出真感情，周國豐說：「今次你感情嘅演繹我覺得係嚟得幾真，今日你同王鄭好近。」不過搞笑的是，海兒竟然捉丁丁英文咬字，連海兒自己也覺得不好意思。

向來是頂頭熱門之一的劉洋，這次深情獻唱《我最親愛的》惹兩極反應，正評的有肥媽：「完全係接收到佢嗰種問候人嘅感覺，我真係直情入咗你個心入面」，東東則說：「劉洋好犀利，佢無論唱功同埋感情嘅投遞都非常厲害」；張佳添則批評：「你暴露咗少少弱點，假音唔係你最強嘅地方」，周國豐說：「呢首歌你太用力，劉洋呢個版本就我而言可以再溫婉啲，如果你做埋呢個部分，咁我覺得個分就可以推到好高。」

（即時娛樂）