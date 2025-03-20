許軼零距離接觸回饋粉絲 DIY應援公仔 自認選擇困難 (17:47)

首次與粉絲零距離接觸，Day心情緊張又興奮，更表示下一首歌的Demo已出，呼籲粉絲們期待。（大會提供）

女子組合COLLAR成員Day許軼，日前推出首支個人單曲《Wait A Second》，首度「單飛」的Day為隆重其事，昨日（19日）舉行「Wait A Second with Daypa」活動，邀請數十位粉絲，一同DIY親手設計限量版Daypa公仔，首次與粉絲零距離接觸，Day心情緊張又興奮，更表示下一首歌的Demo已出，呼籲粉絲們期待。

《Wait A Second》對Day來說意義重大，歌曲承載着她的多個「第一次」，舉行「Wait A Second with Daypa」活動，也是Day第一次與粉絲一起DIY設計公仔，她表示：「因為第一次出歌，加埋呢段時間有公仔潮，公司同事就諗可以舉辦活動，畀粉絲同我設計屬於自己嘅應援公仔，呢個公仔就叫做Daypa，雖然有好多Fans Club都有佢哋應援公仔，但今次好特別，係配合埋首歌。」

提到首次與粉絲零距離接觸，Day心情緊張：「之前COLLAR簽名會，都會同粉絲握手、簽名，但就未試過同Fans參加workshop，好似朋友咁DIY公仔，感覺再Close啲，有緊張感覺。」談到DIY公仔，Day有選擇困難症，製作公仔上需時較長：「我喜歡DIY手作，但就唔擅長，加上我有選擇困難，整呢隻公仔，我都用咗2﹑3個鐘頭，我見Fans佢哋整得靚過我好多。」

活動期間，發現原來Day粉絲年齡層廣泛，當中有「長者級」粉絲，Day大叫感動：「有一半以上粉絲都係因為睇《全民造星》而開始鍾意我哋，好感動佢哋一直支持，今次活動，有一種可以送番份禮物畀佢哋嘅感覺。」

提到《Wait A Second》MV首播當日，COLLAR一眾成員一同觀看，未知各成員對於其新歌MV可有評價？Day說：「當時大家一齊排舞，休息時就一齊睇MV放鬆，我同佢哋講『我個MV有男主角』，佢哋個個都好驚訝，因為佢哋知我勁怕醜，見到我喺MV入面故作鎮定，佢哋覺得好搞笑。」

《Wait A Second》播出以來在網上觀看人數已逾60萬，Day笑言不滿意：「講笑啫，冇話滿唔滿意，好開心大家鍾意首歌，之後我都會繼續出歌，下一首已經有Demo，至於風格係點，大家期待一下！」

（即時娛樂）