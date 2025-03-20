《協商的技術》收視升 李帝勳初投商界掀風雲 (17:52)

人稱「演技天才」的李帝勳，曾演過警察、拳賽選手等角色，不過「進軍商界」卻是第一次，加上他為了新劇換上銀白髮，耳目一新。（Viu提供圖片）

由李帝勳、金大明和成東鎰等合演的《協商的技術》，月初在「黃Viu」上架，該劇首集收視為3.3%，第二集飆升至6.0%，升幅近1倍，成績理想。到底《協商的技術》憑什麼原因突圍而出呢？

1.劇情新穎緊湊

《協商》講述傳奇企業談判專家尹洙諾（李帝勳飾），擅長評估企業價值、推進兼併和收購事宜，行事雷厲風行且不擇手段，因而人稱狠毒的「白蛇」。為拯救陷入危機、負債高達11兆的前東家山人集團，他受會長宋在植（成東鎰飾）之命回巢救亡，並組成強力戰隊包括專門律師吳順英（金大明飾）、理性擔當郭敏貞（安賢好飾）和新人實習生崔振秀（車康潤飾）；

另一邊廂，集團首席財務長河泰秀（張鉉誠飾）背著會長擴充勢力，還私下約見高層暗示大家靠邊企；然而宋在植亦壓根不信任洙諾，只是在老員工李常務推薦下決定起用。翌日洙諾在公司會議上，提出賣掉集團唯一掙錢的「山人建設」，填補7兆資金缺口，惟會長堅持售價需高於10兆，為此洙諾和團隊四出與公司內外談判，最終成功以接近9兆高價售出「山人建設」！為了湊夠餘下3兆，洙諾建議「山人建設」網絡電商，並在一片爭議聲中決定收購CHACHA遊戲公司，但是河泰秀的出手，卻讓收購面臨告吹。

《協商》甫開播獲網民讚題材新鮮、夠火藥味，李帝勳曾在發布會說：「能夠與我尊敬已久的導演、韓國最好的演員拍攝這部劇集是我的榮幸，如此新穎電視劇，能夠在韓國上映，我感到很高興。」

2.李帝勳新一章

40歲的李帝勳近年佳作不斷，更憑《模範的士》系列勇創事業高峰！人稱「演技天才」的他過去曾扮演警察、拳賽選手等角色，不過「進軍商界」卻是第一次，加上他為了新劇換上銀白髮，震撼觀眾眼球，大讚他「形象有型新鮮」、「白髮仍然童顏」！

李帝勳滿意形象：「作為演員，我渴望展現全新一面，一開始對白髮感到擔心，因為頭髮花白，演戲會很困難；不過這是神秘而有意義角色，我便鼓起勇氣嘗試，最後我很喜歡它！」問到李帝勳是否也像劇中角色尹洙諾一樣能言善辯，他笑言：「透過這個角色，我意識到我們生活中每個選擇，都是通過談判來實現。」

3.金大明暖男演技

《協商的技術》揭示了大企業的黑暗和談判專家鬥智鬥力的專業工作，也藉著暖男律師吳順英一角，平衡劇情的冰冷。由金大明飾演的吳順英，是富有人情味專門律師，他的個性與尹洙諾截然不同，不但感性至上，也能順利與談判對手建立共鳴，被網民笑指是團隊中的「溫暖擔當」！為塑造角色，金大明付出了不少努力：「我和導演討論過，我要盡量將『吳順英』塑造成日常生活中真實存在的人，我把自己平日穿的服裝和道具帶來拍攝，希望這個角色能更貼近生活，讓他擁有更多屬於自己的色彩。」他亦坦言希望自己能夠成為「順英」：「他會用無聊笑話逗大家開心，但是他在工作上比任何人都強大；他就是我想成為的人，我創作這個角色，就是希望身邊能有像順英這樣的朋友。」

4.首度合作默契佳

作為《協商》最佳拍檔，李帝勳和金大明有不少對手戲，好默契也讓網民投入感大增！談到首次合作，金大明笑指被對方燦爛笑容吸引，李帝勳則表示：「大明哥的演技很好，所以都會毫無疑問地相信他；現在我們不只談論演技，而是分享最近發生了什麼事、有哪些好吃的餐廳。」

5.霸氣會長成東鎰

成東鎰在《協商的技術》一改昔日形象，化身萬人之上的「山人建設」霸氣會長宋在植，除了面對負債外患，又要處理內部人事鬥爭，內心戲充滿難度！成東鎰卻無有怕，搞笑表示自己適合演繹會長一角：「我在拍攝期間說得最多的是『不知道有多久沒有這麼開心地演戲了』，導演他告訴我，為了讓演員們可以隨心所欲地表演，他會好好看好攝影機。」

6.尹洙諾的秘密

劇中尹洙諾為了挽救「山人建設」決定回國，事實上他的回歸並不僅是為企業併購，第3集劇情便揭開他的過去：早年洙諾利用哥哥名字，買下某家製藥公司，事後他涉嫌操縱股價，導致哥哥被檢方調查，後來對方甚至想不開而離世，這也暗示著他的回歸似乎為了尋找哥哥的死亡真相！

（即時娛樂）