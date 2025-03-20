邱傲然拍拖經驗不多 戀愛故事大同小異 樂意幫AK炮製歌曲 (18:47)

25歲的Tiger說：「我拍拖經驗其實不多，5隻手指已數得晒，戀愛故事亦與普通人的經歷大同小異。」（劉永銳攝）

MIRROR成員邱傲然（Tiger）去年推出首支個人單曲《Alright》，等足1年後，第2首派台作品《Live The Way I Want》已於音樂平台上架。

新歌突出「老虎仔」酷愛的Band Sound強勁音樂節奏風格，內容刻畫Tiger個人心聲寫照。他說：「首歌可以說比較自我，分享自己看事物的態度。核心思想就如同在《鮮浪潮》我說過的一番話，『假設你想去評價一件事是沒有問題，如果你了解完之後，發覺還是不喜歡，那麼可以不聽、可以去評價，至少你有了解過這件事。』」Tiger指新歌歌名直接表明他「忠於自己」的理念，強調是用足心機炮製的誠意之作。

Tiger解釋去年工作比較忙，拍了2套劇，又聯同MIRROR隊友做巡迴演唱會，有1/3時間不在香港，儲足1年功力投放新歌內。他年少時開始學彈結他，已培養出熱愛聽搖滾音樂，Tiger不會錯過「表演」機會，新歌邊彈邊唱，輕鬆駕馭。

他講解《Live The Way I Want》由最初構思主題、做前期創作，再到錄製過程，全程他都有參與其中。對於邀請MIRROR好兄弟AK（江𤒹生）仗義幫忙，事前沒有刻意安排，他說：「原本請AK來彈一段結他，後來覺得他唱backing（和聲）唱得好，不如加入唱多兩句。我決定請他吃飯當報答，日後如果AK有需要我幫手整首歌，或者彈結他，當然是無任歡迎，就算彈100隻歌都樂意！」

Tiger預告下一首有可能炮製情歌，不過結他元素依然是他作品的核心。追問會不會將個人愛情故事寫成歌曲公開分享？現年25歲的Tiger說：「我拍拖經驗其實不多，5隻手指已數得晒，戀愛故事亦與普通人的經歷大同小異。」身為MIRROR成員，Tiger承認有少許偶像包袱，入行近7年，有感自己的事業基礎仍然未算穩定，暫時專心工作。

Tiger透露已開始秘密練兵，因4月中旬將聯同陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley），組成小隊於西九竹翠公園戶外開騷。雖然4子各有各忙，連綵排都要夾期，但由於前期準備功夫做得足夠，相信屆時演出會順利。

（即時娛樂）