泥鯭黃妍分膺微電影男女主角金獎 譚杏藍法國度蜜月兼造人 (19:02)

《第十二屆微電影［創+作］頒獎典禮暨精選作品放映》，RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）和黃妍分別憑《泥鯭的》和《加班》，獲專業組最佳微電影男、女主角金獎，《泥鯭的》共奪4獎，成專業組大贏家。

泥鯭表示很開心，入行已幸運獲導演垂青，有很多演出機會，作為演員首次獲電影獎，具特別意義。他說：「承蒙評判愛載，亦感謝團隊和對手，單憑自己努力是不會成功。（未來會否多拍電影？）當然想，但現在少電影開拍，唯有向隊友爭取MV演出機會。」

泥鯭感謝太太黃心穎由他接到劇本開始，幫他了解角色和對戲，給予很多意見，說：「她演出經驗豐富過我。（對你演出有何評價？）不用她評價，我知自改還有進步空間。（為何沒來見證他重要時刻？）座位有限，我仍未向她報喜，會和團隊一起慶祝。」另外，對於著名填詞人盧國沾離世，泥鯭感惋惜，說：「我這輩聽廣東歌長大的人，一定有聽過盧國沾老師詞，會識唱幾首，香港又少了一位有實力的創作人，好可惜！影響我最深是電視劇主題曲。」

黃妍首次參演電影即獲最佳女主角，指功勞不是自己，全靠整個團隊幫忙，多謝導演由如何看劇本開始教她，多謝對手令她入戲，說：「我零演技，初時都不敢接拍。」演上癮的黃妍，希望未來有機會多拍電影，想挑戰喜劇做諧星，說：「我本身搞笑㗎。要我講粗口都沒問題。（可有底線？）我底線比較高，之前公司同事給我看下次演唱會服裝，我說：『我怕凍』，日前出席亞洲電影大獎頒典獎穿的Deep V裝，我已覺得好勁。（不拍情慾戲？）我驚比唔到戲。」

譚杏藍（小花）與圈外男友Ronald即將舉行婚禮，表示婚禮分2天進行，3月29日在戶外進行，4月13日則在酒店舉行。她說：「戶外吃西自助餐已爆滿，4月的豪華婚宴仍在編排中。」她笑言絕不加場，指婚禮安排，未婚夫交由她全權決定，她說：「他沒所謂，最重要我喜歡，他是個好老公，嫁得過。」

她未決定度蜜月地點，自言迷信的她表示，之前師父叮囑她別去日本、韓國和台灣，可能去法國，而未婚夫又懂法文，希望「2個去，3個返」，造人成功，師父批算她今年會有喜，最好龍鳳胎，但都是順其自然。

（即時娛樂）