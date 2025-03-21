黃偉晉邀五堅情重新認識香港 彭千祐情迷蒲台島日落美景 (12:39)

香港旅遊發展局（旅發局）近日推出全新「香港四隅」系列宣傳片，走遍香港四隅，上山下海，東至西貢、南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲，西至大嶼山、北至紅花嶺郊野公園，邀來台灣人氣歌手黃偉晉及劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐，以及曾參演多部人氣劇集包括《天降愛情》、泰國版《來自星星的你》的泰國著名演員甘莫内・仁希（Eye Kamolned Ruengsri）參與拍攝。

黃偉晉過往經常以團隊或個人名義來港工作，而彭千祐熱愛藝術，也常到香港參與Art Basel展覽。這次2人參與「南」面跳島遊宣傳片，擺脫熟悉的城市節奏，深入探索香港自然風光，感受香港在繁華喧囂之外的寧靜魅力。宣傳片以台灣綜藝手法拍攝，2人除了在赤柱正灘泳灘划獨木舟外，更坐船到蒲台島尋寶，與蒲台石刻、靈龜上山石及僧人石打卡留念，又在佛手岩前許願。遊覽過後，2人坐街渡到餐廳品嘗海鮮，大快朵頤。

彭千祐划獨木舟後興奮道：「這是我第一次玩獨木舟，教練教導的時候已經很興奮，很想衝出海裏，從來沒想過香港可以這樣去玩，是非常棒的體驗，因為體驗獨木舟行程，有點愛上划獨木舟，回到台灣就有跟朋友分享，喜歡outdoor的朋友都沒有想過香港可以這樣去玩，很想親身體驗，就已經立刻買了機票來香港。」

黃偉晉表示：「我去香港工作也有不少次，但是工作地方都在鬧區，通常只吃美食，這次行程讓我知道，原來香港有這麼多漂亮地方，非常壯觀景點，讓我嚇一跳，說不定之後我會推薦五堅情去我們這次行程，感受不一樣的香港。」

被問到當中最難忘的景點，黃偉晉跟彭千祐不約而同說起蒲台島景色，彭千祐道：「蒲台島回港島時剛好是傍晚，看到的夕陽是我這幾年看過最美的，因為是粉紅色，吹著海風，我們在船上拍照，那個時刻讓我感受到幸福和快樂。」黃偉晉亦和應：「我們感受到的那些景觀，是手機跟影片都肯定不能百分之百呈現，如果光是看到影片裏的夕陽，已經很美的話，肉眼看到的震撼，是機器不能代替的美麗。」

另一邊廂，泰星甘莫內．仁希向來熱愛在於社交平台分享旅遊見聞，旅發局在製作「北」主題影片時，特意參考其拍攝風格，以旅遊影像部落格（Vlog）手法記錄她走進紅花嶺郊野公園遠足的見聞。甘莫內參觀了位於山咀及亞公角的二戰時期日軍機槍堡及礦山麥景陶碉堡，更走入連麻坑鉛礦洞，看得目瞪口呆，嘆為觀止。

這次是甘莫內首次在香港登山，她大讚紅花嶺郊野公園風景怡人，登上山頂上後，她說：「對於像我這樣熱愛大自然的人來說，這裡簡直是天堂，有著獨特豐富的生態系統，在不同時節仔細觀察，你會發現琳琅滿目的動植物。」拍攝當日，甘莫內帶備了畫具，忽然興起坐在山上畫起水彩畫，以畫筆描繪紅杜鵑的鮮紅燦爛，放鬆心情。

（即時娛樂）