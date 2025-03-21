Marco與劉穎琳續前緣 峇里海底牽手放閃 親製愛心早餐甜蜜爆燈 (15:59)

ViuTV節目《One Trip約會實況》昨晚（20日）播出一集，P1X3L成員葉振弘（Marco）迎來了最後一位女神的blind dating，2人猶如進入無人之境，談話內容不停圍繞「大力」、「大隻」和「力量」，眾人聽得無奈至極，連軍師沈殷怡（Shirley）笑言自己彷彿身處健身室內，聽2個健身狂熱分子對話，但Marco與女神卻自得其樂，完全沉浸二人世界。到了最後，Marco在機場正式與女神相見，當對方揭曉身分竟是上一季約會對象劉穎琳時，Marco直呼意料之外！

今晚（21日）2人再續前緣，踏上浪漫的峇里之旅，大玩水上活動！在乘坐快艇出海途中，穎琳主動緊扣Marco臂彎，表現甜蜜。Marco知道穎琳不擅長游泳，便貼心安撫對方不用緊張，有任何事只要告訴他便可。隨後Marco率先跳入海中探查環境，細心程度滿分！2人戴上潛水裝備後下海，Marco緊握穎琳的手，慢慢步入水底世界，共享只屬於他們的海底世界。

隔天清晨，Marco繼續發揮暖男本色，留意到穎琳的早餐喜好，親自下廚為她製作精緻早餐，令穎琳甜入心，更大讚Marco「好charm」！為了履行上一季2人的紋身之約，Marco貼心安排一次Henna手繪體驗，2人互相在對方手上，繪製獨一無二圖案，甜度爆燈！之後，Marco帶穎琳前往峇里景色宜人的beach club，穎琳表示這是她見過最美的beach club，Marco追問：「係唔係因為有我喺到？」穎琳含羞地點頭承認。2人隨後手牽手在沙灘上漫步，情景唯美動人，Marco最終能否打動穎琳芳心呢？

（即時娛樂）