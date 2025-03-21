古淖文貼「中3」心水 盼紅館開騷 向顏米羔送抱慰問 (17:10)

古淖文今天（21日）到新城電台宣傳新歌《Follow Me》，對於歌迷落力助攻，分別在巴士站、巴士車身及銅鑼灣鬧市商場外牆賣廣告，他說：「粉絲好勁，很多謝他們，從沒想過鬧市商場外牆，會見到自己個樣，真的很開心。」古淖文因有工作在身，未能出席粉絲為他在銅鑼灣舉行的獲獎1周年紀念小型展覽會開幕酒會，他說：「我都想去，但撞期，沒辦法，之後再補數。」

古淖文表示等5月無綫節目《中年好聲音3》決賽，「中2」冠軍的他可以卸任，他並沒有感到不捨得，他說：「比賽只是過度期，完了就會有新一頁，我現在是歌手身分，希望不停出歌，可以在演唱會所講紅館見。」

問可有哪位心水「中3」參賽者奪冠？他指男參賽者張與辰、趙浚承及女參賽者王博、陳芷盈均是他心水，直言今輯沒有一個有他的影子，但認為每個人應該有自己的特色，他笑道：「一個古淖文夠了，搞到世界已經好亂，多一個世界會毁滅，大家做自己崗位，用自己方式唱歌就可以。」

問古淖文過去1年收入可有問題？他說：「我個人比較易滿足，夠我食飯買衫就OK，當然我買衫和大家一樣，到時愈平愈好，對於我來講是夠。」

對於同屆季軍顏米羔早前被公開追數，自稱沒工開且不是很風光，他亦認同對方說法：「都可以咁樣講，剛剛出來的時候，少少都有的，就算我是冠軍，上一年也不是說掙好多，不可能以我的身分，掙到發哥（周潤發）的價錢，當然每個人對金錢觀念不同，有自己要用的使費，不要看得我們表面風光，對自己來說夠食夠用，但的確比參賽前多好多，之前在澳門我真『揸兜』，使費一定不夠，幸好和家人同住，現在夠使之餘，都可以儲到錢。」

他表示早前擔任「中3」嘉賓已見過顏米羔，亦關心對方送擁抱：「我覺得給他簡單擁抱勝過千言萬語，男人之間不用講太多，我們太熟，不用很刻意作狀慰問，看報道他已經處理好，每個人都有自己難關和不如意，搞掂就得，之後就會愈來愈好。」

（即時娛樂）