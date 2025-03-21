林智樂新歌《發夢的練習曲》挑戰難度 錄到懷疑人生 (22:46)

林智樂推出新單曲《發夢的練習曲》，挑戰有藝術感的全新曲風，旋律高低跌宕需要音域夠闊，而且需要強大能量支撐才能完成，他笑言：「今次真係錄到懷疑人生！」他指大家可能覺得《忘記趁早》、《澀谷駅前等》已夠難唱，覺得這首歌未必難到他，但《發夢的練習曲》除音域闊，還需要好大能量，他開始時搵不到合適方法去唱，好彩有監製Edward Chan好好一路帶著他搵到適合的方法去唱。

《發夢的練習曲》幕後班底令林智樂感到非常夢幻，邀請到周耀輝填詞，Edward Chan擔任監製，Cousin Fung及Lee Ching作曲，他直言以上幾位都是他一直都很想合作的大師級人馬。

《發夢的練習曲》如歌名以夢境作主題，同時為配合歌曲的藝術感，MV帶觀眾遊歷一趟如夢境一樣幻變無常的視覺體驗。MV以白、紅、黑三種顏色為主調，白色代表純潔、紅色代表刺激、黑色代表噩夢，是做夢最常見的三種感受。為扣緊畫面，林智樂的頭飾、衣著亦一絲不苟，帶出夢境各種詭異與迷離感覺。拍攝完成後，他感激團隊付出，構想如此豐富的世界觀。另外為表達夢境會出現一些似實而虛的角色，團隊邀請到網絡平台「慢半拍」出動15名女舞蹈員，以及KOL蘇菲參演，共16名女生群舞撐起場面。

（即時娛樂）