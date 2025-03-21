姚焯菲善用時間兼顧學業事業 小肥稱學習永無止境 (21:13)

姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、小肥和男子組合OneUp，近日分別出席第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》首2場演出。

Chantel與Felix為同學們獻唱，又到台下合照、握手，Chantel向同學派心心，場面溫馨又熱鬧。她被同學們問到如何兼顧學業與歌唱事業？Chantel說：「我會搭車、等埋位嗰陣就攞書出嚟睇，化妝嗰陣就做功課，就算好少時間都會盡量利用。」提到讀書時，經常擔心自己做得不夠好，好驚未能全力以赴，便已經錯過中學階段。

她說：「會比較徬徨啲，覺得『我時間冇多啦』，我都會好驚。但係我成日會提醒自己，要 Step by Step！因為當你堆埋啲嘢响一齊，就梗係未做得夠好啦，Step by Step其實會俾到更多滿足感自己，即係你完成咗一步啦，可以去下一步。」

林智樂認為有朋友互相支持很重要，但最重要還是自己幫自己：「呢個係最快嘅方法，每樣嘢都有好多唔同角度嘅，最緊要係你點睇，教返個啱自己嘅節奏同步伐就OK。唔好嫌自己慢，行嗰陣係會有好多荊棘，但係按住自己心入面所想去選擇就OK㗎啦。」

另一日在一所中學的小肥，甫現身即獲同學們的熱烈歡呼，獻唱時又打拍子，與師生們打成一片。在歌唱事業上經歷過高低潮的他，稱學習永無止境：「直到你遇到個契機，就知道當初去裝備自己係冇嘥時間。」小肥謂勇於嘗試並非為了成果，而是為了自己：「你更愛自己，成果自然就會嚟。」

OneUp獻唱期間亦與台下學生們互動，又以自己的經歷為例子，認為自我質疑是每個人都會經歷的階段，笑言這並非壞事，反而是進步的動力。

（即時娛樂）