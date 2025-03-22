Ian變「勤力賢」相隔50天再出歌 上山下海拍MV遇暴雨 (12:45)

繼1月31日推出《NPC的一場意外》後，陳卓賢（Ian）今年繼續化身「勤力賢」，密密推出自家創作，相距不足50日便推出今年第2首個人單曲《悲觀主義》，繼續由Ian作曲，也是繼去年的《Thank You Postman》、《以孤獨命名》及《鑿》後，再度與填詞人陳詠謙合作，講述每個人談戀愛時，總會患得患失，悲喜交集，共譜「現實愛情故事」。

今次邀得陳詠謙填詞新歌，彼此已有默契，Ian說：「上年跟阿謙合作過數首歌後，很快便想好了再合作方向，感謝他的文字寫出我的想法。《悲觀主義》是講述對愛情的悲觀，大家愛得正甜蜜的時候，總會想過將來可能會分開，這是現實中會發生的事，新歌是相對現實的愛情觀。」

《悲觀主義》以「現實愛情故事」為主軸，但《悲觀主義》MV卻選擇以內向男，愛上外星少女的超現實故事，反映出現實生活的無奈，Ian說：「MV中的內向男心路歷程應該是，難得遇到一個出現在自己世界，而自己又喜歡的人，但是在遇上的一刻，已經知道沒有可能，這是一種對愛情的悲觀主義。不知道大家有否試過遇到一個人，自己相當喜歡，甚至是兩情相悅，但總會出現一些世俗目光或因素，令兩個人終究不能在一起。」

向來心思縝密的Ian續說：「這個議題很有趣，明明是屬於不同世界的兩個人，理應無法相遇，但偏偏命運要你們遇上的話，總會遇上！另一角度是，雖然大家沒有接觸過這個物種或者性格類型的人，只要接觸過後，便會發覺兩者之間原來有連繫，正如我一直秉持『萬物皆有生命』的中心思想，無論是石頭也好，植物也好，它們都有生命，只不過是各自在自己的世界中生活而已。正如MV中的石頭會說話，其實並不是呼應《留一天與你喘息》，而是貫徹本人的中心思想，認為萬物皆有生命！」

為呈現出「萬物皆有生命」的核心價值，「內向男」Ian偕「外星少女」上山下海拍攝《悲觀主義》MV，適逢拍攝當日氣溫驟降兼下雨，令2人凍得發抖，每次拍完一個鏡頭，需立即披上毛巾保暖，最可惜是其中有一場在海灘生火的場口，因為橫風橫雨未能完成。不過，少少苦楚等於激勵，Ian當然大無畏，更預告會送上驚喜給Hellosss（粉絲暱稱），並說：「因為要開巡迴演唱會，所以趁空閒先推出《悲觀主義》，今年目標出4至5首歌，除了做自己的歌，更準備了一些新鮮又有趣計劃，大家拭目以待！」

（即時娛樂）