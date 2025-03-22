麥長青遺憾對亡弟「愛得太遲」黎耀祥未能與亡母分享成就 (13:00)

祥仔最遺憾的，是未能趕及趁母親還在生時事業有成，讓母親覺得光榮之餘，也能更好的照顧母親。（無綫提供圖片）

《江湖見》昨晚（21日）播出最後一集，黎耀祥（祥仔）和麥長青（麥包）經歷3個月拍攝，這對相識接近40年的「師兄弟」，再度建立了美好又難忘的回憶，2人趁最後一站兼最後一集促膝長談，並向對方傾訴埋藏在心中多年遺憾，2人不約而同眼泛淚光，真情流露，內容真摯感人。

麥包最遺憾的事情，是到了長大後，才懂得抽多點抽時間陪伴親弟，可惜一切卻來得太遲，麥包說：「我最遺憾都係一樣嘢，我冇時間陪我弟弟，係大個咗兩兄弟先至去洒吧飲吓酒，但原來個天話畀我聽：『你冇機會喇』，我細佬走咗之後，我更加珍惜（所有關係，包括祥仔），點解我話嗰陣時同你緣分完咗（拍完《義海豪情》）我好唔開心。我從來冇同我細佬講過一聲我愛佢，但其實我好愛佢，但到佢走都冇聽過一句佢阿哥話愛佢，我想同你（祥仔）講一句說話：『師兄，我愛你。』」

而令祥仔最遺憾的，是未能趕及趁最愛的母親還在生時事業有成，讓母親覺得光榮之餘，也能更好的照顧母親，祥仔說：「我最遺憾係，我媽媽睇唔到我嘅成就，佢就喺我攞獎前一年走咗，佢連我攞男配角都睇唔到，就更加唔好講話我𠵱家經濟富裕啲，可以照顧佢、可以畀一啲好啲嘅嘢佢...所以我諗我同你都一樣，我哋都好著重家庭、親人，估唔到我哋咁耐無見，因為呢個節目又走返埋一齊。」

（即時娛樂）