Marco因禮讓要戴頭套拍節目 王鋒衝口而出搞到水洗唔清 (15:44)

Marco在不知情下，將排名位置讓給同步到達的米媽和Kathy仔，結果慘成要戴頭套拍攝第一人。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（23日）播出一集陣容鼎盛，請來10位嘉賓，包括：米露迪（米媽）、王頌茵（Kathy仔）、蔡寶欣（Pony）、劉瑞威（Meow）、何居倬（Adams）、王鋒、陳樂庭（LokTing）、林昆樂（Stick）、黃泓祖（Taco）以及羅子熙（Hei），跟P1X3L 5G進行Airtime爭奪戰。

眾人在毫無預警之下，最遲到達拍攝現場的一人需要戴上頭套，在不見樣的情况下拍攝。Marco在不知情下，將排名位置讓給同步到達的米媽和Kathy仔，結果慘成要戴頭套拍攝第一人。事後被問到為何給米媽和Kathy仔貼名牌時，Marco表示：「我無理由同佢哋爭呀嘛！」卻換來製作組同事無情的一句：「娛樂圈就係要爭㗎啦！」Marco笑言：「咁我好唔適合娛樂圈，要快啲退出。」

在《Airtime返埋嚟》遊戲中，為了力保自己Airtime，眾人顯得緊張，在要講出「自己在房會做的事」時，Adams竟說出「食屎」，事後米媽揚言Adams要拍條食屎片證明自己會在房間食屎。

當說出「性幻想對象」時，王鋒更加衝口說出Yoyo，全場嘩然，Yoyo也驚訝擘大口，WinWin大指王鋒會上討論區，令他尷尬非常，他連忙解釋說：「睇到咩講咩啫！」不過眾人仍連珠炮發說個不停，看來王鋒「水洗都唔清」。

（即時娛樂）