馮德倫動漫企劃面世 祖兒MIRROR齊「加潮」 陳冠希水桶笠頭 (15:57)

馮德倫（Stephen）昨天（21日）現身亞洲國際覽館國際潮人盛事ComplexCon，為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發布，同場還宣布首個企劃，跟「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘figure面世。

在Stephen創作的全新短片《老馮日常》中，曾被Michael Lau嘲笑「唔夠潮」，Stephen以潮人身分躋身ComplexCon，吸引城中藝術家與潮人到賀，包括陳冠希、美國視覺藝術家Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie）等，Stephen在Ig感謝：「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth！感謝你們來幫我加潮！」太太舒淇亦於Ig連發2個Post祝賀，其中一個放有Stephen在ComplexCon的攤位照片，攤位內放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure，她更寫道：「這是...裝置藝術？行為藝術？or變身術？」

Stephen宣布全新動漫企劃面世，之後更將陸續有更多搞作，將會跟不同界別藝術家合作。Stephen敢於創新嘗試，促成這次企劃誕生，他說：「作為一個導演，寫唔同劇本，通常會先定好人物角色，再去設定人物衣著等細節，今次我覺得係反傳統IP做法，無論中國、香港、荷李活電影都好，唔係有特定元素就一定成功，要多留意世界、多啲嘗試。今次先係有Azuki嘅art work，base on呢個創意圖帶畀我靈感，而用膠桶笠住個頭嘅小朋友，原本只係一幅畫，最後再加番人物性格故事落去，再加入同優秀藝術家合作，之後會一路去推動呢件事。」

Stephen全程參與這次企劃的籌備跟創作，而紅色水桶這份親切感也感染不少人，連Edison一見水桶也要笠頭試試。Stephen說：「呢個figure係頭笠住香港人好熟識、個個人屋企都有嘅家具，繼而變成超級英雄，充滿幽默感同香港文化特色。香港以前制水、去茶餐廳、街市，周圍都會見到呢個水桶，係有一種同大家好接軌、好親密嘅感覺。」

（即時娛樂）