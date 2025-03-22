三命｜杜琪峯30年後再拍電視劇 蘇家樂認壓力大 被杜Sir笑「揸錯嘢」 (17:26)

今次找來新人蘇家樂（左圖）主演，杜琪峯直言由誰來演也一樣，只要演繹得到角色，樣子不討人厭便可。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（22日）播出一集，請來ViuTV原創劇《三命》監製杜琪峯、編劇何靜怡以及演員陳國邦、蘇家樂擔任嘉賓。《三命》故事內容主要探討人生、命運，人生路上有無數可能性，會遇過、經過、想過、錯過，不同的決定，走出不同的人生路，故事主人翁正正因為微小差錯，走上三段截然不同的人生路。

時隔30多年再次製作電視劇，杜琪峯表示時勢所趨，自己作為內容提供者，無論是電影、電視甚至乎短片，同樣是創作，覺得這是很好途徑，給年輕演員和創作人，在電視範疇上鍛煉機會，而且有感現在很多同業，因行業萎縮被逼轉行，認為要令行業蓬勃，短劇系列是其中一種去路。

今次找來新人蘇家樂主演，杜琪峯直言由誰來演也一樣，只要演繹得到角色，樣子不討人厭便可，自己也一直說要多給新人機會，當然新人也要具備潛質。雖然蘇家樂仍有很多要修正的地方，但眼見他已盡自己最大努力去做，至於最後成績如何，杜琪峯笑稱：「就等觀眾去話啦，你嘅前途睇下出嚟係點樣喇！」杜琪峯表示自己年紀跟導演、編審相距大，極度不想在現場出現，他笑言：「你知好麻煩嘛喺現場，唔想干擾大家。」

蘇家樂對於這次演出感到很大壓力，每日也覺得自己跟角色和成功的距離很遠。作為演員，蘇家樂自認有點頑固，他說：「我有嘅嘢我就會死揸住佢，因為好不安呀，然之後每一日就問自己，點解我做唔到嘅呢？夜晚又瞓唔著，跟住又諗點解我做唔好！」杜琪峯笑言：「佢揸錯咗嘢！佢日日都揸住舊錯咗嘅嘢！」蘇家樂表示很深刻杜琪峯的一番話：「你做咗先，你唔好估我諗乜嘢，估到你就係杜琪峯啦，你唔係吖嘛！」

陳國邦表示這套劇是繼舞台劇《相約星期二》後，人生第二次在拍攝途中，會令自己去思想生命這個問題，還會從演繹過程中，檢視自己的人生，自覺是一齣很感性的劇集。

（即時娛樂）