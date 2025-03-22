女神配對計劃｜Baby Face誓奪梁敏巧芳心 遭麥玲玲潑冷水 (18:11)

各面試男的外形有高矮肥瘦，來自不同行業。（劉永銳攝）

Baby Face受訪時指劉啟進是勁敵之一，但相信女神揀對象，未必要求有錢和靚仔，會注重性格和有愛心。（劉永銳攝）

Baby Face遭麥玲玲撥冷水，指他不太可能靠「面相」，應用誠意打動。（劉永銳攝）

話題人物Baby Face曾力追梁敏巧失敗，他再接再厲參加節目，目標只為再親近女神誓奪芳心。（劉永銳攝/資料圖片）

無綫全新戀愛真人騷節目《女神配對計劃》，為5位TVB女神包括李芷晴、梁敏巧、葉蒨文、關嘉敏和羅毓儀「全球招親」，估計吸引數百名男士報名參加，連日分批海選面試。

各面試男的外形有高矮肥瘦，來自不同行業，有些面孔如公開追求「東張女神梁敏巧」失敗的499號Baby Face黃駿濠，曾參加《我推的野男Live》大隻男，被封「翻版張敬軒」的573號Jason梁景𡺤；還有身為星二代的588號姜卓文也來湊熱鬧，亦有任職律師的500號劉啟進，而13人當中最大年紀有54歲報稱無業打散工，外形十足「王晶加林敏驄」混合體的541號高漢良。

話題人物Baby Face，之前力追梁敏巧失敗慘食檸檬，揚言再接再厲參加節目，目標只為再親近女神誓奪芳心，不過他遭麥玲玲撥冷水，指他不太可能靠「面相」，應用誠意打動，聲稱自己正在學打拳努力操肌，可惜掀起上衣僅露出豬腩肉。

相反，麥玲玲卻對自稱「貝沙灣第一胸肌」任職私人教練的208號邱迦康另眼相看，提議男方脫外套，然後大曬結實手臂、胸肌和腹肌，麥玲玲忍不住伸手摸。

Baby Face受訪時指劉啟進是勁敵之一，但相信女神揀對象，未必要求有錢和靚仔，會注重性格和有愛心。他聲稱會努力打拳操肌，他說：「要學習彭于晏精神，永不放棄，自己盡量保持心情開朗。」劉啟進身為專業人士，否認參加真人騷是拋頭露面，反而獲老闆支持，他目標對象是李芷晴，又指自己有殺手鐧，就是穿西裝斯文同時，亦操得一身肌肉。

208.邱迦康（年齡：32，職業：私人健身教練）

36.劉榮業（年齡：38，職業：餐廳總經理）

573.梁景𡺤 （年齡：31，職業：KOL）

158.吳宇軒（年齡：32，職業：補習導師）

588.姜卓文（年齡：29，職業：藝人）

500.劉啟進（年齡：31，職業：律師）

18.梁奕軒（年齡：35，職業：電視台幕後工作人員）

413.譚國延（年齡：37，職業：斜槓族）

499.黃駿濠（年齡：30，職業：KOL）

422.陳衍丞（年齡：30，職業：醫美市場營銷部總監）

542.周志華（年齡：25，職業：大學生）

541.高漢良（年齡：54，職業：無業）

251.陳子朗（年齡：22，職業：學生）

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（即時娛樂）