《CHILL CLUB》歌曲獎7強走勢 盧瀚霆跳唱歌曲獎叫兩飛 (19:35)

「音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）」的7強歌曲分別為陳凱詠《百妖夜行的修行》、盧瀚霆《Hey Hey OK!》與《MY LIFE》、COLLAR《SSS》、姜濤《黑月》、江𤒹生（feat. 細John） 《Game Of Life》、MIRROR《Hunt You Down》。（ViuTV Ig圖片）

「音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）」的7強歌曲，包括馮允謙《在愛面前投降》、洪嘉豪《黑玻璃》、Serrini《咩事》、Kiri T《至少做一件離譜的事》、周殷廷《阿修羅》、Lolly Talk《靈魂奇異點》及陳卓賢《Lost at first sight》。（ViuTV Ig圖片）

「音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）」的7強歌曲，分別為張天賦《百萬大道》、Dear Jane《明日明日》與《多謝你自己》、柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》、林家謙《喃嘸師感官漫遊》、陳健安《戀愛腦之死》、陳蕾《0.1秒後的世界》。（ViuTV Ig圖片）

「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」的7強歌曲，有張敬軒《青春告別式》、姜濤《好得太過份》、張天賦《說謊者》、林家謙《普渡眾生》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、陳卓賢《Thank You Postman》及馮允謙《會再見的》。（ViuTV Ig圖片）

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》公布「音樂第一歌曲獎」的7強最新走勢，盧瀚霆在「音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）」一欄上，共有2首歌打入最新的7強。（ViuTV、盧瀚霆Ig圖片 / 明報製圖）

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》將於下月6日假啟德體藝館舉行，ViuTV今天（22日）公布「音樂第一歌曲獎」的7強最新走勢。

「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」的7強歌曲分別為張敬軒《青春告別式》、姜濤《好得太過份》、張天賦《說謊者》、林家謙《普渡眾生》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、陳卓賢《Thank You Postman》及馮允謙《會再見的》。

「音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）」的7強歌曲分別為張天賦《百萬大道》、Dear Jane《明日明日》與《多謝你自己》、柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》、林家謙《喃嘸師感官漫遊》、陳健安《戀愛腦之死》、陳蕾《0.1秒後的世界》。

「音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）」的7強歌曲分別為馮允謙《在愛面前投降》、洪嘉豪《黑玻璃》、Serrini《咩事》、Kiri T《至少做一件離譜的事》、周殷廷《阿修羅》、Lolly Talk《靈魂奇異點》及陳卓賢《Lost at first sight》。

「音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）」的7強歌曲分別為陳凱詠《百妖夜行的修行》、盧瀚霆《Hey Hey OK!》與《MY LIFE》、COLLAR《SSS》、姜濤《黑月》、江𤒹生（feat. 細John） 《Game Of Life》、MIRROR《Hunt You Down》。

（即時娛樂）