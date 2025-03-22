衛詩雅預告性感現身金像獎 邱彥筒盼與林家熙合拍電影 (22:58)

衛詩雅（Michelle）今晚（22日）出席香港電影工作者總會春茗時，稱想加入執委會為同業出分力，做什麼職位、甚至是打雜也可以。新婚的她被問到為何不先與丈夫周祉安醫生努力生B時說︰「我已40歲，幸好沒有生育壓力，與丈夫想法相近，認為順其自然，有就有，沒有也沒所謂，領養也可以。我本身助養了很多小朋友，與丈夫偏向領養。不過，我們永遠不會知道上天有何安排，也沒問過男家長輩意見，相信他們沒所謂，不會給我們壓力。我也沒刻意調理身體，但丈夫每晚也會叫我服食健康產品。」

Michelle預告丈夫下月會陪伴她一同出席金像獎頒獎禮，她屆時會以性感打扮現身，丈夫亦沒問題。Michelle表示︰「他說可以，因為他知道我性感都是這樣，沒什麼好看。同一件衫穿在別人身上會很性感，但我穿上就似穿了童裝。」電影《破‧地獄》將推出加長版，她計劃與丈夫再入場看︰「聽聞我的戲分加長了一點，我很期待。」

同場的COLLAR成員邱彥筒（Marf）拒跟男友林家熙（Locker）合照︰「我們要有一起演出的作品時才拍，這樣才是有價值的合照。」Marf希望有機會跟男友合作，一同演出有挑戰性的科幻作品。經理人戴穎傳與馬志威拍拖，Marf拒談她與戴穎誰在挑選男友上較有眼光。她說︰「我不評論，亦不會作比較。我很喜歡及欣賞馬志威，他與Locker一同踢足球，我們本身已認識。我為他與戴穎牽紅線？不是，戴穎比我更早認識他。」

（即時娛樂）