陳卓賢自覺好彩避過倫敦機場停運 洪嘉豪盼跳Do姐開心舞 (13:17)

談到倫敦希斯路機場附近變電站日前發生火災，令機場停運1日，Ian自言感好彩，否則要採迂迴路線或延遲返港，有可能影響其他工作安排。（林蘊兒攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）與洪嘉豪，昨晚（22日）出席世界自然基金會香港分會主辦的「地球一小時2025」，黃正宜擔任活動司儀。

Ian近日推出新歌《悲觀主義》，密密出歌的他獲粉絲封為「勤力賢」，Ian解釋因想專心做好海外巡迴演唱會，才預先錄定新歌。

Ian完成英國演唱會返港不久，倫敦希斯路機場附近發生變電站火災，引致大停電，機場被逼關閉停止運作1日，及後才逐步提供服務。Ian自言感好彩，否則要採迂迴路線或延遲返港，有可能影響其他工作安排。他說：「雖然返港幾日，但自己仍未適應時差，近兩晚也失眠，到天亮才能入睡，可能因為在英國的作息時間很有規律，此行也有帶家人同行。」

提起MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的李駿傑國際後援會，日前有2位資深Admin離任，因此宣布解散，FC所有社交平台全部暫停更新及營運。Ian表示不知情，暫時未見到對方，希望暫停運作只是時性，他說：「有很多人愛惜Jeremy，這兩位admin離開，可能會有其他人幫手營運FC。估計他應該繼續專注在工作上，而粉絲就擔當做日常事務、宣傳和應援，做好自己、唱好些歌就是對粉絲最好回報。Jeremy不用想太多，應該想如何令FC更加團結。」提及公司將投資開拍全英語劇集《The Season》，Ian亦不太清楚，如果有機會都希望多參與演出。

洪嘉豪、林家謙及陳健安將於5月演出商台拉闊音樂會，演繹填詞人Oscar作品。洪嘉豪稱不排除載歌載舞，他說：「跳舞方面要先問問兩位拍檔，林家謙說OK，我都OK，家謙跳舞當然比我好，或者我們會跳鄭裕玲（Do姐）最出名的開心舞。」洪嘉豪解釋演唱會主題講述一個人重生的經歷，預告演出較少見，以特別形式穿插故事：「演唱會創作總監Oscar再三叮囑，我們不需要做戲，做好歌手本分便可以，該環節的表演交由其他舞者和演員負責就得。」

（即時娛樂）