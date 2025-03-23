羅家英與粵劇界前輩飲茶需舟車勞頓 馮盈盈關楓馨凌晨4點歎早茶 (15:21)

「飲啖茶食個包」歎番「一盅兩件」的飲茶文化，可謂深入每一位港人的DNA！（無綫提供圖片）

馮盈盈和關楓馨體驗天未光，凌晨4點到街坊茶居飲早茶；另盈盈還會在節目內，分享精明飲茶慳錢策略。（無綫提供圖片）

一共十集、以粵式飲茶文化為主題的全新節目《飲茶》，由羅家英、馮盈盈、關楓馨擔任主持，明晚（24日）首播、逢周一至五晚上10時30分翡翠台播映。

「飲啖茶食個包」歎番「一盅兩件」的飲茶文化，可謂深入每一位港人的DNA！羅家英、馮盈盈和關楓馨引領觀眾穿梭香港與廣州，走訪舊式及新式茶樓，追尋點心前世今生，探訪點心師傅、獲獎大廚、酒樓負責人和掌故專家等；由傳統到新派點心，分享兼介紹多款美點的故事和人情味，讓大家深入探討飲茶文化。

明晚播出的第一集，邀來香港掌故專家鄭寶鴻，以及分別從事飲食業60年及50年的陸羽茶室業務經理吳全忠、倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠，拆解香港逾百年歷史的飲茶文化習俗之餘，更講解香港與廣州茶酒樓文化，南北飲茶習慣大不同；同時介紹點心出處，將從「一盅兩件」說起當中的由來，點心車及點心托盤等的飲茶舊風俗，更拆解茶居、茶樓、茶室及酒樓的區別。

昔日茶樓猶如小型社會，身分地位之分十分重，家英哥指：「有錢上高樓，無錢地下踎。市井之徒就喺地下飲茶，可以互相搭枱；樓上一行大樓梯，旁邊寫滿字畫，仲有滿州窗，好有特色。」家英哥分享昔日粵劇界飲茶點滴，指飲茶在業界為十分重要的一環，當年住在灣仔的他，自揭為到油麻地茶樓與粵劇界前輩們碰面，舟車勞頓搭船又搭車，相當迂迴。

《飲茶》將連續兩周逐一拆解多款點心、粥粉麵飯及甜品的前世今生，由傳統至新派點心，深入探討點心演變歷史。本周主題為蝦餃、燒賣、包點及雞，下周則是蒸點、煎炸點、腸粉、糕點、粥粉麵飯及甜品。而後晚（25日）播出的第二集，首款介紹是點心界「四大天王」之一的蝦餃，三位主持將到訪多間傳統酒樓、高級中菜餐廳做「試食專員」，介紹蝦餃由來及製作過程，馮盈盈和關楓馨更體驗天未光，凌晨4點到街坊茶居飲早茶；另盈盈明晚分享精明飲茶慳錢策略。

（即時娛樂）