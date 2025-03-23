魏浚笙現身《紅豆》謝票 鼓勵活在當下 完成拍攝減逾20磅 (16:14)

Jeffrey說：「這部電影都有跟大家講，不要待後悔才去做，有得孝順就孝順，想要做的目標就先去達成，活在當下。」（大會提供）

在電影《紅豆》飾演張興兒子的魏浚笙（Jeffrey），昨日（22日）去到不同戲院謝票，與觀眾近距離見面。

Jeffrey分享電影《紅豆》談及傳承，他指一路以來很多東西會消失，要好好保留一些技術，多點欣賞傳統工藝，是戲中其中表達的宗旨。導演鄒穎在謝票場上，大讚Jeffrey是極佳演員，導演說：「Jeffrey是很好的演員，做足功課準備充足。早前我們上《爆谷一周》做訪問，有觀眾問行業中看好誰人，我第一個就答Jeffrey，我覺得他是未來行業的支柱，而華哥（任達華）、Stephy（鄧麗欣）都是答Jeffrey。」

Jeffrey尷尬回應：「我覺得有機會拍戲、唱歌都會努力，多謝大家支持。戲中角色繼昌媽媽走了之後，很擔心及後悔，覺得自己對屋企人的態度不好，長大才懂得幫忙家業，有時失去才懂得長大，趁大家屋企人仍健在，有些事情想做或未做時，就嘗試去做，改變自己心態先，不要到發生事情才後悔，大家活在當下，珍惜現在。」

Jeffrey在訪問中表示：「這部電影都有跟大家講，不要待後悔才去做，有得孝順就孝順先，想要做的目標就先去達成，活在當下，很多事情我們都預計不來。」

觀眾問到Jeffrey今次演繹《紅豆》中的角色，有否與自己相似？Jeffrey說：「都有自己元素在裏面，角色上怎樣也會找出與自己有連繫地方，之後將其放大，做成不同角色。」

有觀眾問Jeffrey是否為今次角色增肥拍攝，之後再減磅？Jeffrey說：「減回體重的過程是辛苦，有幾多磅就不清楚，看上去似是大隻不是肥，但當很多人跟我說是漲了一點，我就專注減重，到現在大概減了10多公斤（20多磅），要有恆心，6點後不進食，每日做1小時帶氧運動，你同我都可以做到。」

（即時娛樂）