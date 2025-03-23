方力申婚後幸福肥 體重上升6公斤 與妻有計劃生B (17:55)

方力申（小方）上月情人節宣布和圈外女友葉萱（Maple）已在美國結婚，新婚的他今早（23日）首次公開露面，出席慈善活動。小方自言娶妻後出現「幸福肥」，體重上升了6公斤。他解釋︰「我們沒舉行婚宴，回港後與家人食飯，又有很多朋友約食飯，加上我和太太生日，已不知道吃了多少餐。」

小方透露最初是母親提議去美國工作時順道求婚，但說完後立即改口稱是自己意思，以免回家後被太太責罵。他表示在當地朋友的幫忙下，求婚過程非常順利。他說︰「我也沒太大信心，求婚和註冊時忍不住感動落淚。原來，男兒膝下有黃金是真的，當你跪在地及往上望，感覺到眼前人的那份威嚴，哈哈！」

小方表示當時只有母親知道他會在美國求婚，但不知道他們會順道於當地簽字結婚。他透露和Maple回港後立即向父母斟茶︰「爸爸甜笑着叫我們早生貴子，傳宗接代，我已很多年沒見爸爸笑得這麼甜。」方爸爸快將80大壽，他被問到可會讓父親早日抱孫作為生日禮物時說︰「我和太太有計劃生小朋友，但希望先調理好身體。身邊朋友紛紛和我分享生仔食療，順其自然吧﹗」

小方將於下月中到內地開騷，他被問到可會邀請Maple當嘉賓時，重提之前被指邀請Maple在個唱上為自己伴舞一事。小方笑言︰「我現在也不知道那位舞者是誰。太太屆時會在台下看我演出。夫妻檔拍廣告？如她願意，我當然沒問題。」

（即時娛樂）