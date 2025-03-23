郭晉安拒重提與盧國沾昔日風波 朱敏瀚恭喜陳曉華接花球 (18:52)

郭晉安今早（23日）與朱敏瀚、黃子恆及鄧智堅等出席《名人明星慈善網球賽2025》記者會時，表示早年與鄭嘉穎合作《與敵同行》，獲對方邀請一起打網球而愛上這種運動。他表示從那時起便開始跟隨網球教練學習︰「我學得太遲，要克服很多困難。我已視打網球為我的終身運動，希望可以打到80歲，也把打網球視為親子運動，但兒子興趣不大。」安仔表示鄭嘉穎近年比較忙，他多數找黃子恆、鄭子誠和黃智賢等人打球。除了網球，安仔稱近年陪女兒參加暑假游泳班，自己亦因此找教練學游水。他說︰「女兒有天分，已學會四式。我就學會游蛙式。」著名填詞人盧國沾離世，安仔與羅嘉良曾是盧國沾旗下藝人，後來因合約問題對簿公堂。安仔不想再提過去的事，稱與盧國沾少聯絡，近年也沒見面。他表示羅嘉良近年在內地發展，較少機會見面，但仍有聯絡。

朱敏瀚表示踢足球易因身體碰撞而受傷，因此拍劇期間主要打網球。談到今次參加慈善賽，他說︰「不緊張，我與前港隊代表拍檔雙打，可近距離欣賞到對方球技。比賽那天（5月23日）是我的生日，生日做慈善應該更有運。」朱敏瀚稱平日除了約張振朗打網球，也會約黃子恆、陳瀅、王灝兒（JW）、周嘉洛，眾人之中以JW打得最叻。 他被問到可有跟緋聞女友陳曉華一起打網球時說︰「我們一起跟教練學打網球。 她很有波運，隨便揮球拍也打中。比我叻？我比較勤力，一星期上一堂，但她比較好運。」陳曉華頻頻接到花球，朱敏瀚笑言︰「要恭喜她﹗網民指她『嫁得』，叫我識做？接到花球代表幸運，我也想接到花球，看看我幾時會接到。」

（即時娛樂）