圭賢澳門開騷讚姜濤韓文犀利 姜B盼MIRROR跟SJ有機會合作 (18:39)

姜濤介紹自己來自MIRROR，而圭賢來自Super Junior，很希望未來有機會團體間合作。（Ig圖片）

韓團Super Junior（SJ）成員圭賢的10周年亞洲巡迴首站，去年12月在首爾開始，至昨晚（22日）移師澳門倫敦人綜藝館舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》，今次是圭賢首次在澳門舉行個人演唱會，他於演唱會上準備各個演唱環節及粉絲福利，讓現場KYUpiter（粉絲名稱） 全晚氣氛高漲，圭賢不停提醒自己及KYUpiter「靜靜地」，以符合是次抒情慢歌主題。

演唱會上，圭賢先以一曲《Restart》打頭陣，隨後以廣東話「大家好，我係圭賢」跟台下粉絲打招呼，並表示終於等到來澳門開騷這一天，掛念澳門美食，又跟粉絲講笑，不停說「靜靜地」，叫粉絲不時提醒他唱抒情歌時要鎮定。這次是圭賢在澳門的首個個人演唱會，他感到非常興奮，搞笑表示：「我唱抒情歌時都好擔心，怕大家聽不明歌詞，所以大家要每日都聽我的歌，聽得多就會理解的了。」

在今年1月的香港站，圭賢邀請張敬軒擔任嘉賓，2人合唱《隱形遊樂場》。今次來到澳門站，圭賢邀請了MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，當圭賢演唱《A Million Pieces》至中段現身，2人先來合唱《A Million Pieces》，圭賢大讃姜濤韓文「非常之犀利」、「比我好」，為人謙虛，他說：「你（姜濤）唱歌好好、又靚仔，是99年出世嗎？很年輕，我88是你的『爸爸』。」一句「我是你的爸爸」令怕醜的姜濤措手不及，笑爆全場。

姜濤坦言今次能夠和圭賢前輩合作，覺得開心和榮幸，是好好學習機會，十分珍惜，席間又介紹自己來自MIRROR，而圭賢來自Super Junior，很希望未來有機會團體間合作。姜濤表示為了今次演出，花了不少工夫，起初用韓文拼音學習，同時逐個字用中文拼音，又向韓國翻譯請教怎樣唱才標準，務求演出當日，不用依靠字幕機，就可以唱出來。

之後2人深情演繹姜濤作品《好得太過份》，互動連連，姜濤坦言媽媽很愛看韓劇，昨晚也是座上客，令圭賢即時找姜濤媽媽，並擺出心心甫士，非常可愛；圭賢表示為唱好這首廣東歌，練習到凌晨4時，令台下粉絲起哄，雀躍萬分。

圭賢又向粉絲表示之後回韓國，忙於音樂劇的演出，並唱出《Nights Without You》，大騷唱功。向來體貼粉絲的圭賢，換上一身白色輕便裝束，再次現身舞台，分別唱出《Time with you》、《Flying, Deep in the Night》及《Universe》，邊唱邊主動走到台兩邊與KYUpiter進行近距離互動，令全場再次掀起高潮。

在演唱會中，圭賢不乏跳唱環節，除了加插新專輯《COLORS》新曲，亦加入Super Junior的流行歌曲，分別跳唱個人新專輯的《Bring It On》和Super Junior的金曲等，全場KYUpiter非常興奮，將現場氣氛推至最高點。

去到Encore環節，圭賢掀動粉絲大合唱，又與全場高舉手幅的粉絲影大合照。其後圭賢再度獻唱張敬軒《隱形遊樂場》， 直言這是他很喜歡的廣東歌，今次亦是第一次沒有軒公在身邊唱完全曲，歡迎粉絲傳給軒公讓他評價。

之後，圭賢又獻唱中文歌曲包括《永不失聯的愛》和《你，好不好？》，與粉絲打成一片。完場前，圭賢感謝大家入場支持，很可惜不能與在場所有粉絲近距離互動，他又表示完成今次巡演後，準備Super Junior出道20周年的慶祝活動，將計劃今年或明年再來開騷，最後，向在場所有粉絲表示「我愛你」跟粉絲道別。

《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS’》澳門站後，圭賢將於4月5日前往馬尼拉站開騷。

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（即時娛樂）