古巨基享受親子時光 等囝囝升小學後至開騷 再生B看天意 (19:35)

古巨基今天（23日）出席馬場活動，為「香港打吡大賽」擔任開幕表演嘉賓，獻唱4首歌如舉行小型演唱會。他受訪時表示視今次演出為迷你演唱會，因此向大會要求有現場樂隊伴奏，連幕後製作亦是其個唱班底。基仔稱演出時看見有歌迷舉牌支持，覺得非常驚喜。他說︰「我已幾十歲，很久沒見過燈牌。」

談到開騷計劃，基仔坦言想有更多演出機會，惟大前提是不影響跟兒子晋匡（Kuson）的相處時間。他表示Kuson正在讀K2，希望等兒子升上小學後才計劃開騷。基仔自言十分享受與兒子的相處時間。他相信Kuson升小一後會很忙，因此非常珍惜現在的相處時光。基仔說︰「他現在很黐我，希望他會繼續黐住我，不會不理我。」基仔透露Kuson首次參加小學面試時，未入校門已狂哭，結果未能成功面試。他打算安排兒子參加4、5間學校面試，讓兒子學習面對陌生人。基仔自言是善良爸爸，不是怪獸家長。他被問到可想再生B時笑言︰「我不抗拒，如果得就得﹗我得唔得？我是雷頌德，看天意吧﹗」

基仔表示其「音樂人培育計劃」會在今年內實行，希望可為樂壇培育出新一代音樂人。被問到可會培育Kuson將來成為音樂人時，基仔說︰「他有節拍感，喜歡上台表演，將來可以角逐新人獎。」基仔透露曾帶Kuson到綵排地點，Kuson見他綵排完即問是否輪到自己上台，知道沒機會上台後立即爆喊。基仔表示將來舉行演唱會時或考慮讓兒子上台，相信父子同台會是開心事。

（即時娛樂）