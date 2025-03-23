甄子丹想用女兒歌名為新馬命名 救電影市道非單靠減片酬 (20:14)

甄子丹今天（23日）以大使身分出席「香港打吡大賽」，太太汪詩詩及女兒甄濟如亦有現身，甄濟如更擔任表演嘉賓上台獻唱。穿上情侶裝的甄子丹與汪詩詩一同受訪時，自言投注運一般，最叻那一次都是打和，太太的眼光就比較準。汪詩詩被問到是否最有眼光選了個好老公時說︰「我很幸運。」甄子丹稱這天也有心水馬匹，但怕跑輸會惹人投訴，加上事前沒做「功課」，因此不便公開。他說︰「我愈做功課，中的機會愈低。對有宇宙名的馬匹情有獨鍾？站得太高，跌得更傷，低調點好。」女兒甄濟如擔任表演嘉賓，甄子丹說她終於夠年齡首次入馬場。至於日後可會考慮用女兒歌曲名字為馬名，甄子丹表示︰「可以考慮。用她的歌名《Forever 19》為馬名？好主意，大家可以一齊叫。」

談到不少演員自願減片酬救電影市道，甄子丹坦言接戲不是主要看片酬，而是要看劇本有沒有挑戰性、意義，還有合作伙伴。他說︰「要看大家是否抱住同一夢想，有沒有相同目標。大家的品味很重要，如果不合拍就不可以。至於減片酬，我認為不是鬥平就可以，電影質素最重要。大家不收錢是幫不到業界，當然，減片酬會有少許幫助。本身的市場價值、勞力，還有付出的時間和心血也應該獲得相應的回報。我不減片酬？我的片酬相當有彈性，每部戲也不同。如果覺得該片有誠意、幾有意思，我不講片酬，投資也可以。」

首次入馬場的甄濟如稱表演心情不緊張，會順道投注碰運氣。提到甄子丹考慮以其歌曲《Forever 19》為新馬命名時，她說︰「我贊成，因為代表永遠年輕。」甄濟如稱稍後會去上海錄歌，下月到美國開騷。甄子丹早前透露兒子甄濟嘉有女性追求者，甄濟如說︰「我不知道，他沒回覆我。我聽爸媽說過這件事，要等弟弟回港時再了解。弟弟拍拖可會呷醋？不會，我相信自己能跟所有人做朋友。」

（即時娛樂）