林憶蓮昆明開騷 稱高原反應猛烈險撐不住：我拼命吸氧 (11:48)

憶蓮坦言當晚演出，幾乎整場都在吸氧：「我想要用盡全力去唱，可是總不盡人意，那種上氣不接下氣的感覺，讓人無奈。」（Ig圖片）

58歲林憶蓮目前身在內地舉行《迴響Resonance》2025巡迴演唱會，先後在深圳﹑廈門﹑南寧開騷，前晚（22日）憶蓮在雲南昆明舉行巡唱，她直言當晚演出對她來說，是一場意志力與身體極限的拉扯。

憶蓮表示當地的高原反應比想像中來得更猛烈，幾乎整場都在吸氧：「我想要用盡全力去唱，可是總不盡人意，那種上氣不接下氣的感覺，讓人無奈。我一直在調整中，努力撐住每一個音符。」

不過歌迷的熱情瞬間燃點了夜晚，從第一首歌開始，就知道當晚會是特別的一場：「台下的熱情熾烈，像風吹過曠野的玫瑰，熱烈而自由。有趣的是，唱《柿子》的時候，正當我沉浸在歌曲的情緒裡，空氣中卻飄來了陣陣燒烤香味。音樂是沉鬱的，氛圍是克制的，可是風裹著煙火氣卻毫不客氣地撲面而來。好了，一邊是缺氧的狼狽，一邊是燒烤味道肆意的挑逗，那一刻，我忍不住在心裡想笑：哼，昆明，你到底藏著多少好吃的？」

憶蓮憶述當晚演出最崩潰瞬間，就是唱《至少還有你》之前，她寫道：「換衣服時，我拼命吸氧，感覺自己快要撐不住了....可當我在台上開口的那一刻，台下的合唱聲瞬間響起——那麼大聲，那麼堅定。從你們的歌聲裡，我感受到一種滾燙的力量。那一刻，眼淚一下子湧出來，怎麼都止不住，心裡卻是暖的。像被什麼輕輕托起，哭過之後，嗓子鬆了，身體輕了，心也忽然開闊了許多。直到唱《歸零》，我終於可以用盡全力。一切情緒歸於平靜，回到最初的起點，如此真切，如此有力！」

（即時娛樂）