中年好聲音3｜李金凱再封MVP：還有沒有多一雙筷子給我 (13:38)

對於第2度勇奪MVP，李金凱一臉難以置信，更變成天然呆，他領獎時先幽自己一默：「還有沒有多一雙筷子給我呀？」（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（23日）播出一集，是16強晉身14強的1對1的PK下半場，最終成功殺入14強的包括陳芷盈、李金凱、張與辰、劉洋、黃博、占士丁丁、王鄭浚仁、劉曉昆、趙浚承、善玥澄、任永健、曹越、羅逸軒、阮慧珊，至於14強止步的則為陸東成及侯靜伊。

今集MVP由海兒負責挑選，海兒宣布得獎者前感性地表示：「我係學古典音樂，所以一直都好執著技巧，而呢個選手每一次上台，都提醒番我點解我哋要做音樂，why we sing，我揀嘅MVP係金凱。」對於第2度勇奪MVP，李金凱一臉難以置信，更變成天然呆表表者「馬國明2.0」，金凱做了一輪鬼臉後，領獎時不忘先幽自己一默：「還有沒有多一雙筷子給我呀？」之後再正色道：「我參加過很多比賽，但我不是適合比賽的人，在《中年》應該是我唱得最開心的一次。我愛TVB，我愛中年好聲音，我愛香港。」

昨晚一集，還有黑馬跑出，就是獻唱《存.不存在》的善玥澄，東東聽到直豎姆指的同時，周國豐亦流露滿意表情，東東說：「玥澄原來好有character，我好鍾意。不過有一吓佢最高嘅位攞太盡...（但佢）知道就嚟爆煲，又即刻可以好快2、3秒咁返番去嗰個位，同埋好impressed佢可以喺嗌緊、用力嘅位突然用假音。」周國豐直指她是黑馬：「你係其中一隻黑馬，因為呢首本來係風平浪靜、內裏係暗湧不斷出現嘅歌，你正正就係唱到呢首歌。」

肥媽則貫徹肉緊本色：「頭嗰半首直情捉咗我哋入去，（其實唱）低半度你都舒服啲，穩陣啲吖嘛，我個心啱啱做完手術，你唔好令到我有心臟病啦！」

大熱門張與辰完全發揮水準，將《怎樣》唱到極盡完美，令海兒讚不絕口：「佢唱歌都真係好完美，情感上技巧上所有嘢都very close to perfect，有啲技巧好少人做到。第一樣嘢我覺得係，佢可以控制震音嘅frequency，即係佢可以有慢嘅震音、漸快嘅震音同快嘅震音，震音都可以玩成咁真係...呢個係超高技巧嘅操控。第二樣嘢，佢嘅韻母嘅平整度非常高，好順耳好滑，我真係要大讚特讚。」周國豐亦難得大讚：「首歌最難嘅地方係重複又重複，最難係去製造變化，呢樣嘢我絕對冇擔心過與辰！」

（即時娛樂）