逃出災難紀｜岑珈其Phoebus火警演習巨響下驚魂未定 Shirley帶隊闖逃生通道 (14:46)

岑珈其衝往門前查看，怎料一打開門便被眼前濃煙瀰漫的景象嚇呆。（Viu提供圖片）

ViuTV全新節目《逃出災難紀》逢星期一至五晚上10時30分播出。香港一直被視為少有大型天災的「福地」，今次節目由岑珈其（珈其）、Phoebus（吳啟洋）@P1X3L、沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）擔任主持，將親身體驗不同天災威力，深入了解災難影響，更學習實用自救技巧，在極端環境中力求生存。

今晚（24日）4位主持突然被急促拍門聲驚醒，珈其馬上衝往門前查看，怎料一打開門便被眼前濃煙瀰漫的景象嚇呆。他迅速關門，緊急通知其他主持，大廈疑似發生火警，一時間眾人陷入混亂，有人主張留在單位等待救援，有人則堅持應立即離開逃生。

就在大家意見紛紜之際，門外傳來巨大爆炸聲，嚇得眾人驚呼，事後Asha坦言自己嚴重低估火警演習的真實程度。意識到情況嚴峻，Asha催促大家收拾重要物資；Phoebus為了弄濕毛巾，竟想拿起噴壺緩慢地噴濕毛巾，Shirley見狀感到不耐煩，立刻搶過噴壺，急道：「你可唔可以直接打開佢呀？」

整理完物資後，4人匆忙離開單位，但仍在掙扎應該往大廈上層還是下層逃走。就在他們猶豫未決之際，突如其來的火光以及巨響，迫使眾人不得不緊急進入逃生通道。Phoebus被這突如其來的火光，嚇得雙腳離地跳起，珈其更是驚魂未定，不斷喃喃自語：「我真係好驚﹗」

Shirley決定帶頭向天台方向逃生，當濃煙逐漸淡去，眾人心中燃起一絲希望，卻絕望地發現通往天台的大門竟然上了鎖，逃生計劃即時破滅。面對無法打開的天台大門，4人只好調頭向樓下逃走，途中樓梯間突然傳來微弱求救聲，令眾人再度陷入緊張。

（即時娛樂）