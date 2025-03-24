李幸倪封「金Gin」不自滿 盼學王菲做「自動波」歌手 跟男友和平共處 (22:26)

李幸倪（Gin Lee）籌備逾2年的全新大碟《Leap of Faith》，中文譯作「信心的跳躍」意思，道出她由舊公司轉到新公司，跳出舒適圈跨步向前，人生蛻變的歷程，她說：「未轉會前，我做上一張碟《Time ＆ Faith》時，整體心情迷惘，不知自己出道10幾年，怎可以再進步和突破？只能鼓勵自己憑時間、信心、信念，有天定會找到答案，結果過了2年幾，我各方面都有好大轉變。」

說到今年音樂發展，Gin目標推出4、5首新歌，又說：「早前欣賞陶喆個唱，超級正，啟發我要多做中板R&B。其實王菲、陶喆、方大同都是我偶像，由小聽他們的歌已著迷，方大同離世令我很難過，我許願能睇到王菲再開騷，希望不會有遺憾。」

李幸倪被封「金Gin」後未敢自滿，她歸功工作團隊和粉絲們支持，攞完獎翌日便回復平常心，踏實地由零開始，毋忘想開世界巡迴演唱會的初衷，她說：「開巡演絕不容易，要儲很多歌、有Hit歌，我知自己向前行緊，不會畀太大壓力自己，公司也會定期開會傾部署。

我的工作心態也改變了，不像以前情緒繃緊，怕失去一切，現在學識放鬆，明白有捨才有得，不用心急，要相信一切是最好安排，我的個唱最快下年年頭舉行，期待去美加、內地、馬來西亞等地巡演，很多粉絲問我幾時再來，我叫他們等我。」

問到跟圈外男友有沒有共識？她說：「現在和平共處，我們會傾的，他沒有催我，我也不想計劃太長遠框住自己，我的事業未去到『自動波』境界，未可以休息一年再復出開個唱賣爆門票，好似王菲就真是事業穩定『自動波』，我仍要努力，希望快點穩定，再考慮工作比重，不排除有天我會結婚，會不會生仔？未肯定，我年紀不小了，我很喜歡小孩，同學、朋友都有提議我先雪卵，但我想過之後想隨緣一點，有就有啦。」

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（即時娛樂）