陳卓賢自認悲觀底 任何事作最壞打算 失去年輕時自信傲氣 (18:26)

陳卓賢（Ian）今午（24日）現身商台宣傳新歌《悲觀主義》，大批Hellosss（粉絲暱稱）2天前已在電台外守候。訪問結束後，寵粉的Ian為各位粉絲簽名留念，而Hellosss都有備而來，帶備Ian首張個人專輯給偶像簽名，Ian也逐一親簽，令粉絲們興奮若狂。

Ian在節目中透露，因為今年工作編排緊密，除了世巡之外，還有MIRROR小組演出，個人單曲要把握時間推出，預計今年會與去年一樣，推出4至5首作品，亦會有Crossover的小驚喜，詳情則要賣關子。

Ian分享新歌是一首關於無力感的創作，他坦認是悲觀的人：「每件事我都會作最壞打算，但細心諗一諗，這種『最壞打算』也不是壞事，當最壞的事降臨時，也不會手足無措。」

創作《悲觀主義》時圍繞着「無力感」，與填詞人陳詠謙商討後，決定把這種無力感放在愛情上去表達。Ian分享在錄音時喜歡關燈，昏暗環境有助他表達感情，與黃兆銘商討編曲時，是仔細地考慮用什麼樂器、真鼓聲的質感，還是假鼓聲的孤寂、錄音時用胸腔共鳴，還是用溫柔聲音演繹，務求做到有空虛無力感覺，令聽眾產生共鳴。

Ian希望自己的歌曲可以陪伴大家，他說：「我唔知幾時會失去關注度，但我希望我的歌曲能夠帶給大家一點信息，在大家失意時作為陪伴。」當主持問Ian："What hold you back?"，Ian想了一想說：「可能係社會，入行之後見識世界好大，自己好渺小，好多嘢都唔能夠控制，冇咗以前年輕時候自信同傲氣。」

Ian今年創作的歌曲，都會以自己對人生看法為主題，另外，英國巡唱後，Ian留在當地與家人短聚，英國生活啟發他對人生有更深的思考：「我以前比較着眼現在，很少想將來，但在英國的時候，放下了忙碌的生活，我好認真地想將來我可以怎樣。」

Ian透露今年會專注音樂發展，計劃內暫時沒有拍劇，但他也希望再拍戲，什麼角色也想嘗試。除推出個人單曲及舉行世界巡迴演唱會之外，他希望能推出大碟，至於是否能夠成功出碟，就交由公司決定。至於世界巡迴演唱會第二站澳洲，詳情很快公布，但Ian說檔期關係，暫時沒有美加場次計劃，而世巡後如再在香港開個唱，將會是全新的演唱會。

（即時娛樂）