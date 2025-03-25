張馳豪「中古戰士」造型獲讚靚仔 陳楨怡首拍MV遇AI製作嗌神奇 (15:01)

陳楨怡笑言全程拍攝都沒有與Aska同場，最後一幕的深情對望全靠想像演出來。（無綫提供圖片）

無綫外購劇《大奉打更人》的劇集主題曲《劇本殺》由張馳豪（Aska）主唱。無綫官方社交平台近日推出張馳豪（Aska）與陳楨怡（Celina）拍攝的主題曲《劇本殺》，為帶給觀眾新鮮感，MV破天荒9成內容AI製作，2位主角先在圖書館相遇，之後再穿越到打機世界，Aska化身中古「猛男戰士」，勇救「仙氣公主」陳楨怡上山下海兼力抗怪獸，最後2人乘坐巨龍穿越時空返回現實並深情對望，唯美又浪漫的愛情故事就此展開。

據製作MV的品牌傳播科（CID）透露，為了配合製作AI，2位主角需要在綠布幕前靠想像力擺出各種導演要求的動作，然後再收集2人眼、耳、口、鼻、面形、輪廓、表情等數據用作後期製作。

Aska接受TVB.COM訪問時透露，拍攝時間約為4至6小時：「大概拍咗4至6個鐘，要從8個唔同嘅角度拍攝Reference硬照，要做好多唔同嘅表情同埋動作，例如拎劍、或者跌落水嘅動作咁，好考想像力，對演戲都有幫助。」

是次亦是Celina首次參與MV拍攝，還要一來就碰上AI製作，令她感到精彩刺激，Celina接受TVB.COM訪問時說：「出到嚟效果好逼真同夢幻，自己都覺得好不可思議。」

她又笑言最不可思議的，是全程拍攝都沒有與Aska同場，最後一幕的深情對望全靠想像演出來，她笑言由於就位很難，現場拍攝時笑聲不絕：「嗰幕我要一路對住個Mon，然後要靠想像去就番個角度，拍嗰陣成隊crew都有笑，因為我有時唔覺意挨得太近，拍出嚟嘅效果，就變到好似靈魂出竅咁。」

（即時娛樂）