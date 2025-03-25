薛家燕偕家人外遊賀75歲生日 盼多一個孫 讚楊紫瓊媽媽漂亮 (16:46)

3月30日是家燕姐的75歲生日，人緣非常好的她連日被邀出席生日飯局，笑言吃了很多餐。（劉永銳攝）

薛家燕今天（25）為代理高級瓷器和水晶品牌的專門店，擔任開幕禮嘉賓，獲負責人送贈10萬元大利市。家燕姐即場將利市全數捐出，向泰北貧困地區施予關愛援手。家燕姐說：「錢女士送我利市太客氣，為表善心，我決定捐出，令活動更有意義。當然今日剪綵另有酬勞，數目多少要問女兒，不過聽聞多做善事，人會愈來愈有福氣，看我就知。」

3月30日是家燕姐的75歲生日，人緣非常好的她連日被邀出席生日飯局，笑言吃了很多餐，至於生日就跟子女兒孫慶祝，她說：「大女專程回港，將一家人外地旅行，他們想送我驚喜，所以沒有預先透露目的地，只說會替我執拾準備好。生日禮物？多一個孫當然好，也是自己生日願望之一。不過為怕給他們壓力，都是順其自然的好，當年我懷孕，都是好自然。」提起蕭正楠和黃翠如的兒子日前已出世，家燕姐聞言即替新任父母感高興，隔空大聲恭喜，祝福小朋友快高長大、身體健康、聰明伶俐。

另外，提起早前在社交平台分享照片，見家燕姐與楊紫瓊母親活動合照，言談甚歡。她表示因為去馬來西亞怡保工作，巧遇居於當地的楊媽媽Janet，更讚不絕口。「楊媽媽在當地的名流圈很出名，人卻非常客氣，大家初認識已一見如故。她雖然90歲，外貌漂亮，表現精靈又談笑風生，全因經常游水、打波做運動有關。我也有恭喜她，因她的女兒奪奧斯卡最佳女主角，是華人之光！」

（即時娛樂）