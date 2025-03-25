溫碧霞新戲告別理想 讚禾浩辰認真演員兼有文藝風 (17:32)

溫碧霞（Irene）日前接受HOY主播俞詠文專訪，Irene今年除有新戲上映，又會出影集和舉行巡迴演唱會。問Irene在戲中是否如戲名一樣，演說謊的美人魚？她笑說：「很聰明，其實謊言對很多人來說都很普遍，社會上很多人在感情方面都有謊言。」

談到與男主角禾浩辰合作感覺，Irene說：「我覺得他是非常認真演員，當然他也很適合這個角色，因為他飾演編劇，他本身也是比較文藝風男生，很文靜，很專注地投入自己的角色。」

Irene憑角色在「亞洲國際青年電影節」封影后，她說很開心：「今次是第2次封后，每個演員都希望榮獲最佳女主角，我也終於實現夢想。（想在香港獲獎嗎？ ）當然啦！獲獎視乎機緣，我覺得自己已奪2次獎項，已是很大鼓舞，沒有人不想繼續攞獎。每個演員都希望盡心機去做一件事，想得到觀眾或獎項認同，亦可令你更有自信，更努力做好自己。」

問到下個目標會否是最佳電影、最佳監製？Irene說她不斷學習：「因為由第一部《愛在深秋》，到《墮落花》、《我們的十八歲》，到今次的《謊島美人魚》，我不可以再玩理想。我最初幾部都在玩理想，都在拍自己想拍的，我覺得香港沒有女性電影，但完成這3部電影後，我檢討自己，我覺得我不對，因為我沒去想觀眾喜歡什麼，我不可再拍藝術片，我找來彭浩翔，希望拍得商業也有藝術成分。我從看舊作，例如《蠻荒的童話》，都是幽默愛情片，我發覺觀眾很喜歡，這些是觀眾想我表演的電影，我覺得是時候拍一部開心，觀眾又喜愛，而又能感動人的電影。」

談到將推出的影集， Irene就說：「我所有影集都是為慈善，這本會比較豐富，因為拍攝地方較多，也比較時尚及有風格。（已成為冰河級美魔女？）我要感謝粉絲，多年來去到世界各地，喜歡我的朋友很多，有些見到我幾乎激動到哭，所以他們那種力量驅使我要更做好自己。」

（即時娛樂）