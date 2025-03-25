旨呈為殯儀館音樂會造勢 「靈車Busking」迫爆旺角街頭 (18:03)

樂隊「享樂團」主音旨呈，今年單飛成2025年成樂壇男新人，曾參加《全民造星3》的他去年應殯儀館邀請，舉辦香港首個殯儀館音樂會《熟悉的音樂x不熟悉的葬禮》，當時以生死教育為主題，加上在殯儀館舉行，引起討論。經過上次音樂會生死教育令他獲益良多，今年4月將舉行這個殯儀館音樂會的延續《走先喇！音樂再告別式殯儀生死音樂會！》，今次將會以喪禮形式的音樂會呈現，還會邀請一些將不久於世界的嘉賓，為他們舉行真正告別式。

剛過去周末，旨呈為音樂會造勢，去了旺角舉行一連兩日快閃Busking。第一日的Busking已引來不少途人圍觀及支持。為了令觀眾有沉浸式體驗，旨呈在第一日特意借來靈車及棺材放到現場，他說：「眼見好多人都對殯儀音樂會都有好多忌諱，同埋都聽到好多未了解件事嘅人，對今次個概念質疑，不如我直接落街以busking方式，想大家了解多啲，借來靈車同棺材都係想同大家探討生命與死亡呢個議題，並透過音樂傳遞呢個信息。」

眼見第一天反應理想而且順利完成，第2天發生「小插曲」，在演唱中途被警察勸喻離開，但有busking經驗的旨呈習以為常：「對上一次我喺銅鑼灣busking，都試過有被警察勸喻過，不過無辦法啦。」

（即時娛樂）