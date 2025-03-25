宋仲基千玗嬉《我的青春》下半年播映 《似錦》結局掀高潮 (18:24)

韓星宋仲基繼《財閥家的小兒子》後，相隔3年再拍韓劇，伙拍《雖然不是英雄》千玗嬉主演Viu Original原創韓劇《我的青春》，預計下半年播映。

《我的青春》講述宋仲基飾演的角色本來是一位童星，長大後變成小說家和花店老闆。當他與娛樂公司經理人（千玗嬉飾）相遇後，在人生中發生了意想不到的轉變，他們曾在少年時代的困難時期互相慰藉，如今命運將他們再次交織一起，將埋藏已久的記憶喚醒，迫使他們面對以為已經放下的情感。

除了《我的青春》，Viu得到澳門文化發展基金支持，將於下半年推出資訊及娛樂旅遊節目《澳門15變》，以合力推動澳門文化及藝術產業的多元發展。與此同時，Viu原創韓劇《我的女友比我帥》、Viu原創泰劇《MAYA》和內地劇《凡人修仙傳》。至於熱播的內地劇《似錦》周四大結局，觀眾屆時可到「黃Viu」追劇。

1.熱度飆升

《似錦》講述東平伯府四小姐姜似（景甜飾）死於愛人七皇子郁錦（張晚意飾）之手後重生復仇的故事，該劇在亞洲各大平台播出後，話題持續飆升，「郁錦」一角熱度值更突破1億，這也是張晚意8個月內，第3部熱度衝破28000的古裝劇，為他奠定了「古裝一哥」地位。

2.黃奕宮鬥殺紅眼

《似錦》經歷前半段姜家兄弟姐妹的瑣事之後，迎來宮鬥劇情，劇中景明帝坐擁九州，卻不知榮陽長公主（黃奕飾）深藏不露，恃仗昔日功勳以及皇兄對她的歉情，漸漸權傾朝野，甚至草菅人命！在前一世中，東平伯府大房全都死在她和郡主崔明月母女手中；然而她為了權力與南烏勾結，更用蠱蟲巫術對付皇子、公主和朝中不聽話的官員，景明帝最愛的青蓉皇后，被她用南烏細作（臥底）除掉，福清公主則讓變成盲人，最終姜似和郁錦在第二人生極力反擊，使長公主落得夫離女死的下場，最後更因罪行敗露，遭景明帝以毒酒賜死。

3.觀眾愈看愈氣

隨著劇情推進，長公主對愛情偏執成狂、入魔殺紅眼等都讓觀眾看得激氣！起初她以權力毀掉崔旭與蘇珂的婚約，並說服皇上讓崔旭娶她為妻；女兒崔明月在她的教育下性格異常扭曲，最終跟朱子玉結婚時被其所殺，但是長公主認定女兒之死，是姜似和郁錦所為，因此她向皇上告發姜似南烏聖女的身分，還暗中對付二人，要他們為女兒陪葬！

（即時娛樂）