柳應廷邀廖子妤拍新歌MV 唔夠喉約定再合作拍戲 (13:35)

柳應廷（Jer）推出新歌《不要活成自己討厭的模樣》，講述內耗的人如何面對社會上的人與事，引發無限共鳴。Jer透露新歌原本取名《內耗》，但他與編曲及監製的王雙駿（Carl）均認為未能呈現出歌曲的深層情緒，遂將最有感覺的一句歌詞「不要活成自己討厭的模樣」改成歌名。

Jer說：「今年與Carl叔的合作會傾向概念化，因為今年計劃出碟，所以歌曲的概念要統一，由第一首歌開始，便要思考之後的歌曲該如何打造。第一首歌《不要活成自己討厭的模樣》的確有點傷感，因為人生中難免有歡樂與不快，加上都巿人的開心指數普遍不高，所以想做一首令大家有共鳴的歌，希望聽眾於聽歌時可以找到出口，或讓大家知道有很多人跟你活在同一個環境中，你並非孤獨一人，並非獨自去承受苦楚！新碟的概念是與自己對話，每個人去到不同年紀也會詢問自己一些問題，從而定下將來要行的人生路及人生觀。而內耗的人則是有一定年紀，大概已經30歲，在社會中打滾了一段時間，所以開始思考自己在社會上的生存態度。」談到入行近7年最內耗的瞬間，Jer說是「排舞陰影」：「我本身不算是內耗的人，因為我很快會忘記不快事，只選擇性記得開心事，哈哈！若要數入行後最內耗的時期，應該是初初加入MIRROR的時候，那時候的排舞狀况，至今仍長存在我的心中，雖然現在進步了不少，但依然佔有很大的陰影面積！」

為了呈現內耗一面，Jer在MV中化身車房技工，就算不喜歡周遭的人與事，卻從不說出口，亦不會反抗，只能選擇遠離繁囂，到郊外避靜，為充滿無力感的生活找到一個「逃生出口」。他說：「我在MV中飾演一位車房技工，每日的工作、待人接物都存在一種不安感，雖然不滿現狀，但身為一個內耗的人無法解決，只可以思考，不會作出實際行動。自己很喜歡結尾的一幕，講述一位平日喜歡欺負我的同事，被打得遍體鱗傷回到車房，畫面接着看到我原本捉到一隻蒼蠅，卻選擇放生，象徵放生別人即是放生自己的道理，別具意義！」

Jer邀得金像獎「最佳女配角」廖子妤（Fish）參與MV，飾演茶餐廳老闆娘，坎坷遭遇與Jer飾演的車房技工如出一轍，同是天涯淪落人！他說：「為何邀請Fish演出呢？因為她是好戲之人，演技有保證，加上之前看過Fish在Jeremy《半》MV中的出色表現，便覺得只要有她在便能安心，所以今次合作拍MV很有趣，更希望下次可以合作拍電影呢！」廖子妤稱與Jer只合作拍MV不夠喉：「我一直有聽Jer的歌，也有聽MIRROR的歌，很喜歡Jer的歌曲與MV總是很有意思，拍攝空檔時跟他聊天，原來他很想在每一首歌之中帶出一點深意，而且歌與歌之間又有連貫性主題，所以一直渴望跟他合作。今次是第一次飾演茶餐廳老闆娘，蠻好玩的，雖然跟Jer的對手戲不多，但閒談時得悉他也喜歡演戲，難得遇到有共同興趣的朋友，當然想有更多合作機會去迸發火花，希望下次有更多對手戲吧！」

（即時娛樂）