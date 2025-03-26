妻迷｜唐詩詠等足7年首演舞台劇 獲導演悉心安排男主角 (14:17)

甄詠蓓（Olivia）執導，朱栢謙、唐詩詠及RubberBand主音繆浩昌（6號）主演的舞台劇《妻迷》，將於6月27至29日在灣仔壽臣劇院隆重上演，門票明天（27日）公開發售。唐詩詠首次演出舞台劇，備受觸目。

《妻迷》講述一位渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心的執迷與外在的壓力中逐漸崩潰，同床的兩人各自懷着不同的夢。《妻迷》改編自西班牙文學大師費德里科‧加西亞‧羅卡（Federico García Lorca）的經典劇作《Yerma》，在西班牙文中所指是乾旱荒漠的土地，不能長出任何植物，寓意了女主角的悲劇命運，生育孩子的美好願望難以成全。

《Yerma》雖寫於100年前，但導演Olivia覺得劇目探討的女性夢想、社會壓力與內在掙扎至今依然在社會存在，並透露與詩詠及《Yerma》的緣分始於7年前。她說：「好有趣嘅緣分，詩詠係我學生，7年前帶佢去睇過一部戲，剛好就係《Yerma》。睇完之後，詩詠好震撼，一直斷斷續續問我可唔可以做呢部戲！不過，詩詠冇做過舞台劇，呢部戲角色太難，直至上年主辦聯繫我，詩詠又大過咗，都覺得係時候可以一齊跳上船試吓。因為詩詠冇舞台劇經驗，必須有一個好演員帶領，而年紀、外表、劇場經驗，朱栢謙就係不二之選。」

詩詠第一次踏上舞台劇舞台，她說：「好感恩，甄詠蓓一直都係我老師，一直有上佢堂，我完全交咗畀佢，因為佢非常之了解我嘅所有嘢，同埋佢永遠都會睇到一啲我自己都唔知道自己嘅特質，所以我覺得我冇我想像中咁大壓力就係因為有佢嘅存在。第二就係因為佢搵咗個非常之好嘅男演員朱栢謙，仲有6號啦！當我聽到呢個組合嘅時候，我嘅壓力已經卸咗六、七成。」詩詠直言有Olivia、朱栢謙及6號在身邊，唯一擔心只有自己體力，排練時發現比想像中的力量要大好多，但慶幸自己已練跑兩年，可以以現在狀態去接一個舞台劇。

朱栢謙對於能夠參與《妻迷》感到非常興奮，特別是看過劇本後更加喜歡。他說：「知道Olivia做導演，已經非常大興趣，佢係我一個好敬重，好有能力嘅前輩。睇埋劇本之後覺得唔接唔得，張雅麗同導演傾完後改編得好好，所以決定應承。應承之後再知道女主角係詩詠覺得好開心，可以認識到新嘅朋友。喺我哋排練，又或者我哋做咗前期嘅workshop之後，更加開心我得到詩詠嘅信任，我哋有好多火花出現咗，所以我好期待真正嘅排練同埋到上台嘅時候，觀眾會點睇？」

6號雖曾參與劇場作品《黐交花園》，但當時是一大班人各出演一小段戲。當Olivia邀請他出演《妻迷》時，6號思考了一段時間：「1990年代尾，我仲係中學生已好鍾意甄導演的舞台劇。而機緣下之前同導演睇咗個騷、交換咗電話，所以當聽到邀請我演出，我受寵若驚，不停思考我做唔做到，考慮咗個幾星期，有個聲音叫我試吓，唔好畀框框住自己，回想上次做演員踩過界係ViuTV劇集，係時候畀挑戰自己。」

（即時娛樂）