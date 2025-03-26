直播靈接觸｜梁思浩未透露會否開第3季 藉肥媽故事助煒烈走出喪妻陰霾 (16:05)

梁思浩、黃紫恩及黃耀英主持的TVB Plus直播節目《直播靈接觸》昨晚（25日）播出最後一集，請來肥媽（Maria Cordero）任壓軸嘉賓。節目一開始，梁思浩便感激觀眾及網民支持，表示節目由首集播出至今未夠1年，留言數目已超過100萬。

肥媽在節目中提及亡夫施曉洋曾在離世前最後一段日子吩咐要為他燒金銀衣紙，肥媽說︰「臨走前佢話『雖然我天主教嘅，驚無錢使。我有一日走，你記得燒嘢畀我』，所以做足儀式，破地獄都做齊，仲燒咗架紙紮Harley Davidson、Kawasaki電單車、四驅車，全部1比1，另外仲有球拍、樂器，全都係佢生前嘅興趣同嗜好。」肥媽表示跟丈夫的愛很真摯，希望能替對方多做點事。她覺得丈夫像沒有離開過，一直在身邊守護自己，就好似有次天氣很冷，房中兩部冷氣忽然開動。肥媽認真地說︰「我知係老公，跟住我話『唔好玩嘢呀』。我事後至知道係丈夫希望啟示我要保留相機、鏡頭畀孫女。」

梁思浩透露曾借肥媽跟亡夫的故事，令甘草演員煒烈走出喪妻陰霾。他說︰「我同煒烈原本唔熟，但敬重佢對太太嘅情義。佢經歷同太太10幾年癌病鬥爭，兩人依然相愛，可惜太太最後都係不敵病魔。佢之後好似失去靈魂咁，唔返工、唔拍劇，成日以淚洗面，好似行屍走肉，幾個月都係咁，有段時間曾諗過唔做人。」梁思浩最後跟煒烈講了肥媽的故事︰「我同佢講人走咗都仲喺你身邊，你咁愛太太，如果佢企喺度望到你依家咁樣，會唔會好傷心？」

梁思浩受訪時稱將去新加坡及馬來西亞3個月錄影節目，他感激肥媽特別從梅州趕返香港參與節目︰「肥媽早年曾係我經理人，我哋多年後雖然冇合約，但我每逢節日都會送上祝福。」肥媽說︰「得番你一個會打番畀我！」她讚梁思浩最乖仔，而且非常勤力。梁思浩說︰「只係其他人曳啲﹗好彩肥媽冇要我唱歌。」談到《直播靈接觸》可會開第3季，肥媽代答：「估到一定有第3季啦！唔做就傻，同《中年好聲音》一樣好收視！」梁思浩稱未公布住。《中年好聲音3》將在啟德綜藝館進行決賽，肥媽稱她身為評審也只有兩張飛，目前仍欠4張，不敢幫朋友要飛。

（即時娛樂）