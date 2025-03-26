造星VI｜李幸倪梁祖堯任導師 海選已跟總顧問花姐鬧意見 (21:10)

ViuTV《全民造星VI》今天（26日）舉行記者會，安排12位參賽者見傳媒，同時公布由李幸倪（Gin Lee）及梁祖堯擔任導師、黃慧君（花姐）擔任總顧問、徐浩擔任音樂顧問。獲安排現身記者會的參賽者，包括兩位分別只有16歲及17歲的中五生陳曉希及楊皓軒、曾參加《造星V》海選但未能入圍兼演出過ViuTV劇集的張緯麟，以及從加拿大回港參賽的畢志傑。大會表示《造星VI》正進行海選，會從過千報名人士當中選出99名參賽者。花姐直指《造星》對觀眾來說已沒有新鮮感，為仍有這個報名人數感到沾沾自喜。編審謝家驥指花姐為《造星VI》出山是因為想罵人，花姐否認︰「我是掛念這個節目，想它愈來愈好看。我很自大，覺得有我在，節目會好看些。我一向公平公正，這節目不止挑選唱跳好的參加者，還要靚仔、有性格。前幾輯曾有幕後提議找Gin Lee當導師，我一口拒絕，當時以為她很悶，認識後才發現她有可愛一面。」

Gin、梁祖堯表示進行海選面試時遇到很多驚嚇的參加者，他們也曾就參加者能否入圍而跟花姐鬧意見。Gin說︰「最初兩天有很多不會唱歌跳舞但想做歌手的人來面試，我忍不住反問他是否去錯節目，其中一位更稱想做明星是因為可看免費演唱會。我曾擔心能否選到99人入圍，後來看見很多有潛質的參賽者才安樂了﹗」梁祖堯稱很多參加者均「照騙」︰「他們應該知道紙包不住火，很奇怪﹗有些參加者完全沒準備就來，他們應該把寶貴的位置留給有心人。」Gin曾擔任TVB《聲夢傳奇》導師，她認為兩個節目的導師形式不同︰「雖然與參賽者交流或教導上相似，但《造星VI》是真人騷，大家會多看導師如何教。」梁祖堯已當過3輯《造星》導師，他說︰「決定再做導師前，我決定退後一步，只提供基本功訓練，不再參與創作。花姐找我當導師時，我曾拒絕，後來開出條件，今次只當導師，不理節目好不好看。從前有些地方做得不夠好，是因為顧及節目好不好看，其實那不是我的責任，所以我要求節目組答應這個要求，我才做導師。我亦要求改制，導師毋須決定淘汰哪位參賽者。『骨肉分離』是好看，但為何要我做這個殘忍決定。我今次盡力教好他們就可以。」

花姐受訪時稱︰「第1輯時，我全力參與；到第2輯時，我已當經理人，只用了一半力；之後幾輯，我沒如何用力，出現了一會就『睡着了』。今次，我會再次很出力，因為梁祖堯要求專心做導師，所以我要接手生殺大權。我怕自己一個人，會抵受不住被人罵，所以找徐浩陪我。」徐浩稱︰「看見花姐罵人，我也有點驚。她像變了另一個人，沒什麼事也不要得罪她﹗」花姐續說︰「我是有繼續罵人，常很不理智地罵，令一些參賽者很傷心地離開。徐浩是其中一個能治到我的男人，所以他是出現在《造星VI》的最佳人選。相信觀眾見徐浩罵我，會看得很暢快﹗」花姐強調挑選參賽者時雖然會選靚仔，但她較注意對方的性格。她說︰「我淘汰了兩個靚仔，很肉赤﹗沒有人能代替MIRROR，海選時令我想起當年的片段。有個參賽者很似19歲時的陳卓賢，也有很多參賽者令我想起當初的MIRROR。」

（即時娛樂）