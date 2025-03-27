張慧儀爆當年因《強姦3》與TVB鬧翻離巢︰我都幾無辜 (15:48)

張慧儀近日接受鍾慧冰網上頻道節目訪問，分享從馬來西亞參加選美後來香港發展的往事。她表示初來港時因廣東話麻麻，最初獲TVB安排在公司做接線生及讀報紙練廣東話。張慧儀坦言年輕時的她性格較直和任性，加上外形惹火，衣著較性感，不少TVB同事最初也不喜歡她，用一些不好的字眼形容她，她聽到後就對抗起來，令別人更不喜歡她。談到當年因演出處境劇《真情》「彩瑤」一角而入屋，彩瑤後來卻被編劇「賜死」，張慧儀透露︰「我估我嗰時離開《真情》就係因為我啲性格唔討好，應該係咁。（所以就安排你死？）應該係咁﹗嗰時我好天真，我仲未意識到，亦有少少覺得唔緊要啦，係後來啲人講返畀我聽，但係真係假，我哋冇考究。我都冇乜嘢，你唔知，就冇擺喺心度。我都冇諗到有咁大迴響，離開咗《真情》後，開始街上啲人『彩瑤彩瑤』咁叫我，嗰陣時開始發覺自己被人認識。後來，聽講好似係因為馬來西亞好多觀眾寫信去TVB，唔知真定假，講希望呢個角色呢個人可以再出現，所以後來就有阿貴。」

張慧儀因為《真情》「阿貴」的性感形象而被王晶留意到，後來獲邀請拍戲，沒料到亦因此成為她日後離開TVB的導火線。張慧儀說︰「其實當時我係TVB包薪藝員，我所接嘅所有工作都必須TVB藝員部批准。開始時係接王晶《追女仔》嘅戲，都係性感啲，去到後期，我人生中第一部電影女主角，亦都係我最大膽嘅一部電影，我冇露點，但係我好大膽，嗰部戲就係《強姦3》。呢部係王晶同TVB傾嘅，藝員部同意，因為我冇權話事，係公司藝員部同意嘅。咁好啦，我就去拍，但係我當時仲拍緊《真情》阿貴，同阿海去到後期，阿貴已經由開始時好火辣，已經喺戲入面從良，變好咗啦。我接咗《強姦3》呢部戲，當時TVB製作部嗰邊就好大嘅迴響，覺得我點解。其實我都幾無辜，係TVB你哋同意我去做，做完返嚟畀人鬧嗰個又係我，話你《真情》入屋嘅，你又喺嗰邊咁。」

張慧儀覺得演員應該要可塑性高，讓觀眾看見其不同面向。她續說︰「我作為一個演員，其實有乜所謂。或者立場唔同，TVB嘅劇入屋，我覺得演員應該要可塑性高，嗰陣時我喺度諗，喺電影我係性感，但我喺電視係入屋，畀觀眾睇到兩面嘅我，咁樣係一件好事。呢個係我自己諗法，或者同公司立場唔同，所以後來就分道揚鑣。（因為咁樣離開TVB？ ）係，大家意見不合，我又唔聽教﹗記得有一次我返公司，一入去就畀人鬧，話我『你呀，你要慢慢教﹗』嗰段時間係我最忙嘅時候，瞓都冇得瞓，記得我當日朝早喺船上拍完《強姦3》，9點就要入廠拍攝。我基本上係好準時嘅人，唔會遲到，嗰日我喺船上拍完返到屋企要沖涼後快快入廠，我一除完件衫就喺個客廳度瞓着咗。咁樣嘅狀態之下返到去，寫字樓啲人鬧我，話我又性感又乜嘢，話『你要慢慢教』。嗰一下我即刻着火，『我嚟呢度係做嘢，我唔係嚟接受家庭教育』，嗰啲人就話『你好大膽，你要慢慢教』。乜嘢叫做慢慢教？大家可以講，同埋我好無辜，係你哋批准我先至做，係咪你哋自己冇溝通呢？我就咁講，跟住佢哋就話『畀你紅咗仲得掂嘅』。咁好啦，所以大家就分道揚鑣。」

（即時娛樂）