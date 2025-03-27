李佳芯自組工作室做老闆 現身內地品牌活動 打破封殺傳聞 (16:42)

李佳芯表示離開TVB後曾跟不同的公司接洽，最後決定開設個人工作室，在工作上尋求更大的自由度。（林祖傑攝）

李佳芯（Ali） 去年底離開無綫回復自由身後，傳獲多間公司招手，包括ViuTV及古天樂旗下的公司。Ali今天（27日）出席內地汽車品牌活動時，承認曾跟不同的公司接洽，但未有簽約。她說︰「我成立了自己的工作室，很開心，覺得以工作室方式工作，自由度會大一點﹗雖然沒正式公布，我之前已密密籌備，還親自設計了公司Logo。」Ali表示因工作室初起步要一腳踢，目前只有兩位合作開的員工，希望團隊能日益壯大，什麼工作也能做到。

Ali說︰「其實我之前已有很多計劃，跟前公司正式完約，終於可以實行，希望大家日後會看到﹗我目前不會特定做某一類工作，很想試一試自己能做到什麼，如慈善或藝術作品，不一定是演員。」談到幕前演出，Ali透露今年將有一些新嘗試，稍後會有公布。她表示︰「ViuTV劇？有傾，也有傾電影，但暫時未能公布。即使是唱歌也可以，不排除一切可能性。」

Ali稱現在要親自洽談工作，便覺得從前只當演員很幸福。她表示︰「不過，做自己喜歡做的事，我也很享受。」她被問到可會發展內地市場時說︰「沒刻意想地方。作為一個演員，只要有適合的角色，不會受地方局限。只要有挑戰性，製作和團隊好就會做。」談到曾傳遭內地封殺，Ali笑言︰「現在算不算是打破傳聞？」

（即時娛樂）