張敬軒被惡搞成白雪公主 錄早晨歌自抽 Tyson Yoshi變小矮人 (18:00)

張敬軒在社交平台貼上他變成白雪公主的照片。（張敬軒threads圖片）

張敬軒被惡搞成白雪公主的合成照在網上瘋傳，Tyson Yoshi亦被變成小矮人。（張敬軒threads圖片 / 明報製圖）

迪士尼真人版《白雪公主》的美國拉丁裔女主角麗素施嘉（Rachel Zegler），樣子被指跟初出道時的張敬軒相似，張敬軒因此被網民惡搞成白雪公主，出來的照片效果亦毫無違和感﹗軒仔的好友關智斌、王菀之，亦分別被網民惡搞成戲中的男主角盜賊團首領祖納森、美艷女巫。

軒仔在社交平台貼出他化身成白雪公主的照片，留言「自抽」︰「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀🙄😒﹗恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋🌞🌞🌞😚﹗希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嚐，落雨出街要帶定支避雷針😌🥰﹗」

軒仔更錄了一句《早晨歌》放在留言位置，稱這是「雪姑X友2025 Theme Song春日夢」。他隨後又表示︰「雪姑同各位X友講早晨﹗打開個窗，早晨🌞🌈🐿️🐦🐦🐦🦉🐧🦃🐦‍🔥🦚🦩🦆🦦🦇🦔🦡🦨🐖🐖🐐🐑🐏🐃🐂🐄🐎🐀﹗」Tyson Yoshi留言說軒仔「佢黐X咗線啊」。

軒仔多張被惡搞成白雪公主的照片遭網民瘋狂洗版，Tyson Yoshi在其中一張改圖中更變成陪伴住白雪公主的5個小矮人。軒仔在社交平台轉發與Tyson Yoshi的這張惡搞圖，他說︰「1994之1667🤣，又或者續集再續集，雪姑X友之白雪公主與七個小Tyson。黐線依家啲人唔使返工㗎咩？」

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（即時娛樂）