薛家燕支持睛彩慈善基金分享治療白內障經歷 (19:25)

薛家燕以過來人身分分享發現患白內障的經過及做手術的感受，睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生希望資助計劃獲關注。（林蘊兒攝）

由一群熱心公益的眼科醫生創立的慈善團體「睛彩慈善基金」，獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金，以及慈善家譚麥美燕合共捐出400萬港元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃，助低收入人士患者提供免費手術，希望為400隻眼除障。

睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生和主席秦學瑩醫生、周大福醫療基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成等今日出席記者會。周伯展醫生表示：「我們相信『一人復明，全家解困』，然而要解決社會問題，不止是政府責任，也需要社會上不同團體及有心人士群策群力，希望是次資助計劃能於社會中產生漣漪效應，喚起各界關注和支持。」

薛家燕今天出席以過來人身分分享發現患白內障的經過及做手術的感受。她表示因視力模糊不清，化妝時又畫到高低眉，便在女兒提議下找醫生檢查雙眼，結果發現雙眼患上白內障，並在去年完成手術。

家燕姐直言很怕痛，手術前一晚驚到失眠，要不斷祈禱，翌日進行手術前又多次叮囑醫生要幫她滴麻醉眼藥水。家燕姐說︰「手術過程簡單，15至20分鐘完成，非常快捷，沒有痛楚。我現在視力清晰，沒遠視、老花及黃斑病變，可以陪乖孫閱讀圖書。」

談到周日（30日）的75歲生日，家燕姐透露其生日願望是兩個女兒早日出嫁︰「不過，我明白現代女性享受單身生活，所以沒催她們，最重要是她們開心﹗」今年是「七公主」的60周年紀念，家燕姐透露沈芝華將於5月回港，然後就會相約所有成員去旅行。

（即時娛樂）