《混沌少年時》「爸爸」資深演員 曾伙畢彼特演出電影 (20:02)

加利奧文（右起）和班尼狄甘柏貝治主演的《諜網謎蹤》，也可找到史提芬嘉咸的蹤影。（劇照）

史提芬嘉咸（左）患有讀寫障礙，幸同為演員的太太漢娜和達斯（右）為他朗讀劇本，再決定會否接演角色。（Getty Images）

史提芬嘉咸是《混沌少年時》（右圖）的創作大腦及主角之一，其演出經驗豐富，包括伙拍畢彼特（左圖左）演出《邊個夠我薑》（左圖）。（劇照）

影視串流平台Netflix人氣英國劇《混沌少年時》本月13日上架，蟬聯英語節目收視冠軍之外，不足兩星期累計6630萬觀看次數，大有機會打入Netflix史上最高收視英語節目十大位置；片中扮演少年殺人犯的奧雲谷巴（Owen Cooper）與「爸爸」史提芬嘉咸（Stephen Graham）亦備受矚目。「父子」二人一個初出茅廬，首次演戲即展現天才一面，另一則是出道逾30年的資深演員。

有評論指《混沌少年時》第4集，講述少年殺人犯傑米父母事後的反應與反思，如同英國版《爸爸》；身兼《混》劇創作人、編劇、男主角和監製的史提芬嘉咸，劇中面對年僅13歲兒子被控謀殺，一直堅守父親崗位的他實在不容易接受，甚至出現自責情緒，被看好來年可角逐艾美、英國電影學院獎（BAFTA）或金球獎。

1971年8月3日在英格蘭蘭開夏科克比出生的史提芬嘉咸，跟從任職社工的母親長大，繼父則是兒科護士，史提芬跟生父亦一直維持良好關係；據悉他的祖父有牙買加血統，祖母則來自瑞典，雖然來自多種族家庭，他的膚色卻天生比較淺，跟其他兄弟的深膚色截然不同。

史提芬嘉咸1990年代出道，憑畢彼特（Brad Pitt）主演的《邊個夠我薑》在圈中嶄露頭角，馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《紐約風雲》、尊尼狄普（Johnny Depp）名作《魔盜王》系列、《諜網謎蹤》、《毒魔》系列，劇集《雷霆傘兵》、《重任在肩》、《酒私風雲》、《浴血黑幫》均可找到其蹤影。2023年元旦授勳名單，他獲頒OBE，並把勳章獻給2022年逝世的母親。

史提芬嘉咸與太太漢娜和達斯（Hannah Walters）是當年戲劇學校的同學，其後結成夫婦，並育有一子一女。2019年，史提芬自揭患有讀寫障礙，一直靠太太漢娜朗讀劇本給他聽，再決定是否接演角色。身為利物浦擁躉的他滴酒不沾，卻曾受抑鬱症所苦，年輕時企圖自縊，幸繩子截斷得以存活下來。

《混沌少年時》合共4集，每集一鏡直落甚考演技，但這並非史提芬嘉咸首次挑戰這類拍法，他跟《混》劇導演菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）早已在《餐廳失控夜》（暫譯，Boiling Point）合作過，該片同樣以一鏡到底方式拍攝，講述一年之中最忙碌的夜晚，倫敦熱門餐廳主廚小心翼翼地在工作與私人困境之間找解決之道。然而意外造訪的衛生局稽查員、爆掉的訂位桌數、對工作不滿的屬下、搞不清楚狀况的老闆，都讓主廚處於崩潰邊緣。該片不曾在港上映，但台灣的誠品電影院見《混》劇爆紅，所以安排《餐廳失控夜》限定重映，若在當地又有興趣一看不妨留意。

另一方面，「搖滾波士」Bruce Springsteen的傳記電影《Deliver Me from Nowhere》，由《大熊餐廳》視帝謝洛米韋特（Jeremy Allen White）扮演Bruce，史提芬嘉咸飾演Bruce的爸爸，Bruce Springsteen亦因此留意到史提芬在《混沌少年時》的演出，大讚他演技出色。另外，《熱氣球飛行家》湯哈柏（Tom Harper）執導的《浴血黑幫》電影版《The Immortal Man》，史提芬亦再次與金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）合作，電影去年底煞科，同樣由Netflix發行。

（即時娛樂）