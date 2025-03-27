周杰倫期待6月啟德演唱會望加場 韓韶禧快閃2分鐘 (21:30)

台灣天王周杰倫與韓劇《京城怪物》女星韓韶禧今晚以代言人身分到中環出席品牌專門店酒會，吸引逾500名粉絲企滿3層樓商場，見到偶像瘋狂尖叫。

韓韶禧在10多名工作人員及保安開路下現身，粉絲大聲歡呼。穿黑色吊帶長裙的她狀態不俗，保持笑容不停揮手，大派飛吻又擺出心心甫士。公關事先表明她不接受訪問，拍照後隨即進入店內，全程閃現約2分鐘。

周杰倫早前捲入內地網上瘋傳「某位超一線男星在澳門豪賭7天輸了10億」傳聞，他透過唱片公司發聲明澄清，指該傳聞所有內容均與他無關，請各界勿再以訛傳訛。公安部網安局之後查明是有網民為博取流量，用人工智能（AI）製作假消息後發布。周杰倫心情未受影響，穿黑色套裝及戴黑超型格打扮壓軸現身，貫徹他酷爆形象，粉絲興奮尖叫，他揮手回應。

大會安排工作人員發問預先設定的問題，問到6月於啟德主場館舉行3場《嘉年華世界巡迴演唱會2025–香港站》，他表示心情非常期待。演唱會反應熱烈會否再加場？他說知道有很多歌迷朋友想來聽演唱會，對他來說，如果可以加場當然好，但要視乎主辦方的安排。他開演唱會前有謝霆鋒、林俊傑及五月天在這場地演出，會問他們對場地意見。他希望今次香港演唱會，大家都玩得高興。配合演出主題，他預告換不同服裝。

他日前與林志穎現身上海舉行的世界一級方程式（F1）中國大獎賽，是否有興趣加入賽車行列？周杰倫半開玩笑說：「我就是賽車手藤原拓海（主演電影《頭文字D》角色），不過已是很久以前的事。去看賽車，只是想去感受一下，其實做真正賽車手真的很難，拍過電影角色已足夠。」

（即時娛樂）